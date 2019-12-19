Угрозы о взрывах поступают и в детсады Еврейской автономной области

Сообщения об угрозе взрыва начали поступать в детские сады Еврейской автономной области. Эвакуируют восемь учреждений, сообщили в управлении по внутренней политике областного правительства.

«Сообщения о минировании поступили в восемь детских садов в ЕАО, детей эвакуируют», – сказал представитель управления ТАСС.

Всего письма на электронную почту о заложенных взрывных устройствах поступили в 13 учреждений, и сообщения продолжают поступать.

«Сегодня поступило сразу несколько сообщений о минировании ряда дошкольных учреждений города. Сотрудники детских садов действуют согласно инструкциям, все дети эвакуированы в другие корпуса дошкольных образовательных учреждений, близлежащие школы. Кроме того, оперативно к детским садам направлены автобусы для обогрева детей. В случае необходимости будут привлечены автобусы частных перевозчиков большой вместимости», – говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Четыре детсада уже обследовали кинологи, они ничего не обнаружили. По остальным учреждениям работа продолжается.

Утром в четверг, 19 января, сообщения об угрозе взрыва поступили в 47 детских садов Хабаровска и Комсомольска, детей вывели на улицы и разместили в соседних зданиях.

Массовая эвакуация детей проводится и в детских садах Благовещенска.