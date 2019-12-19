Для Amur Jazz Band купили инструменты уровня симфонического оркестра (фото)

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В Городской дом культуры Благовещенска пришли 7 новых профессиональных музыкальных инструментов для эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band. Теперь у коллектива есть 3 литавры – инструменты уровня симфонического оркестра, также пришли два новых клавишных инструмента, туба, скрипичный контрабас, гитарный усилитель и транспортировочные чехлы.

«Теперь значительно расширится репертуар и диапазон звучания оркестра Amur Jazz Band. Можно будет играть крупные симфонические произведения», – поделился руководитель и дирижер коллектива Анатолий Хопатько.

Такие инструменты закупили впервые за всю историю существования оркестров Благовещенска, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

Инструменты приобретены в Москве на сумму более 1,4 миллиона рублей. Решение о закупке приняли городская администрация и депутатский корпус в рамках оснащения трансграничного сводного оркестра Благовещенска и Хэйхэ к 75-летию Победы. В будущем году запланировано много выступлений.