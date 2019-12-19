Россиян в 2020 году ждут восемь коротких рабочих недель

Жителей России в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель. Как пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной. Следующая придется на конец февраля, когда в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля.

В марте благодаря Международному женскому дню вторая рабочая неделя также будет четырехдневной. На день меньше придется трудиться и в конце апреля в преддверии празднования Дня весны и труда.

Первая рабочая неделя мая за счет переносов выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января продлится всего три дня: с шестого по восьмое числа. При этом следующая неделя также будет сокращенной из-за Дня Победы.

Еще одна короткая рабочая неделя ждет россиян в июне благодаря празднованию Дня России. Следующая сокращенная неделя ожидается лишь в ноябре, когда День народного единства разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

Об этом РИА Новости рассказали в Роструде.