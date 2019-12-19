В Благовещенске эвакуировали учеников 17-й школы из-за задымления

19 декабря утром эвакуировали учеников и педагогов школы № 17 в Благовещенске, расположенной на улице Свободной. В 08:34 на центральный пункт пожарной связи города поступило сообщение о задымлении в учебном заведении.

По повышенному рангу к месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения в составе 46 человек и 17 единиц техники. Оказалось, что в электрощитовой школы произошло короткое замыкание электропроводки без дальнейшего горения.

Из здания было эвакуировано 464 человека. Пожарные обследовали помещения, после проветривания учащиеся вернулись в классы, сообщает амурское управление МЧС.