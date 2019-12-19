Один из банков выказывает интерес по покупке АТБ

Есть потенциальный покупатель, планирующий приобрести на аукционе Азиатско-Тихоокеанский банк для дальнейшего слияния. Цель покупателя – усилить позиции своего банка на Дальнем Востоке.

О планах по покупке АТБ рассказал в интервью РБК руководитель направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян.

«Из тех банков, которые для нас сейчас представляют интерес, это, безусловно, АТБ. И в случае если ЦБ решит проводить еще один конкурс, мы бы хотели в нем участвовать, так как объединение с АТБ даст максимальный экономический эффект плюс идеально ложится в стратегию усиления рыночных позиций банка "Восточный" на Дальнем Востоке», – сообщил Аветисян.

По данным издания, ЦБ планирует проводить аукцион по продаже банка в начале весны 2020 года.

Руководитель направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян и его партнеры находятся в состоянии акционерного конфликта с фондом Baring Vostok, основанным американским инвестором Майклом Калви. Борьба идет за банк «Восточный», стороны судятся в лондонском и российском арбитражах: Baring обвиняет Аветисяна с партнерами в мошенничестве и выводе активов из банка, те, в свою очередь, ставят в вину Baring невыполнение опциона на акции «Восточного» и хищение средств из банка. По заявлению партнера Аветисяна Шерзода Юсупова против Майкла Калви в России возбуждено уголовное дело. Арест американского инвестора в феврале вызвал широкий общественный резонанс, ситуацию пришлось комментировать и президенту Владимиру Путину.

Через несколько месяцев после возбуждения дела Калви Аветисян с партнерами получили контроль над «Восточным», реализовав по решению амурского суда опцион почти на 10 % акций «Восточного».

Как сообщало Амур.инфо, аукцион по продаже принадлежащих Центробанку акций Азиатско-Тихоокеанского банка ранее уже проводился, но был признан несостоявшимся, поскольку из двух допущенных к аукциону участников фактически ни один не принял участие в торгах. Стартовая цена составляла примерно 9 миллиардов 857 миллионов рублей. Минимальная цена покупки – 6 миллиардов рублей.

Центробанк ввел временную администрацию в Азиатско-Тихоокеанском банке в конце апреля 2018 года. Тогда регулятор сообщал, что принял решение взять банк на санацию, так как обнаружил, что через АТБ ведется организованная продажа населению векселей ООО «ФТК».

Продажу АТБ ЦБ планирует в 2020 году после раскрытия банком информации о результатах его деятельности за 2019 год широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов.

25 апреля 2018 года Тверской районный суд Москвы заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка Андрея Вдовина. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Вдовина обвиняют в хищении примерно 13 миллионов долларов.

Азиатско-Тихоокеанский банк занимает 60-е место по величине активов среди российских банков. Он является крупнейшим частным банком на Дальнем Востоке и в Сибири.