Глава Амурской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Амурской области Василий Орлов в Инстаграме сообщил о подведении итогов голосования пользователей. Люди высказывались, стоит ли переносить выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Большинство данную меру поддержали, и Орлов объявил, что 31 декабря в регионе будет выходным.
«Спасибо за активность! Несколько тысяч человек успело высказаться по этому поводу. Итог – 95 процентов за перенос. Так что, как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день. Сегодня подпишу соответствующие документы», – говорится в сообщении губернатора Амурской области.
Пользователи в публикации уже комментируют эту новость: «Как здорово!», «Ну отлично, отлично», «Спасибо, вам большое!».
Ранее Амур.инфо сообщало, что с приближением Нового года все больше российских регионов поддерживают перенос выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря.
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