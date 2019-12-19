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19декабря
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сегодня, 10:06 14

Глава Амурской области объявил 31 декабря выходным днем

Глава Амурской области объявил 31 декабря выходным днем
Фото: instagram.com/va.orlov

Губернатор Амурской области Василий Орлов в Инстаграме сообщил о подведении итогов голосования пользователей. Люди высказывались, стоит ли переносить выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Большинство данную меру поддержали, и Орлов объявил, что 31 декабря в регионе будет выходным.

«Спасибо за активность! Несколько тысяч человек успело высказаться по этому поводу. Итог – 95 процентов за перенос. Так что, как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день. Сегодня подпишу соответствующие документы», – говорится в сообщении губернатора Амурской области.

Пользователи в публикации уже комментируют эту новость: «Как здорово!», «Ну отлично, отлично», «Спасибо, вам большое!».

Ранее Амур.инфо сообщало, что с приближением Нового года все больше российских регионов поддерживают перенос выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря.

Просмотров всего: 1783

#губернатор #Новый год #праздники #работа

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    34 минуты назад

    ну наконец то-последним из губернаторов решился

  • Myxira

    Myxira
    26 минут назад

    "перенос выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря" - так себе, подарок... ))))

  • Landyush

    Landyush
    23 минуты назад

    Круто!! Спасибо огромное!!

  • ay

    ay
    18 минут назад

    Очевидец59

    ну наконец то-последним из губернаторов решился



    Всё равно 31-го в гос.конторах никто не работал. Не? Ну а кто выходил, тот пробавлялся шампаньским. Не?

  • ay

    ay
    17 минут назад

    Landyush

    Круто!! Спасибо огромное!!



    Спасибо за "перенос выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря"?

    Действительно:



    Myxira

    - так себе, подарок... )))).

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    17 минут назад

    Какой ужас!!! Столько планов на 28е. Что теперь с ними делать????

  • vertex

    vertex
    11 минут назад

    ay

    Очевидец59

    ну наконец то-последним из губернаторов решился



    Всё равно 31-го в гос.конторах никто не работал. Не? Ну а кто выходил, тот пробавлялся шампаньским. Не?



    + много, а частнику по барабану. Рабы и 31 - го до 22 00 и далече, у кого как пахать будут.

  • inoy

    inoy
    9 минут назад

    )))) снял напряжение в массах))) цирк, и рванул сразу медиа-рейтинг посмотреть, ни поднялся ли?))))

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    7 минут назад

    Вот сейчас у мамаш шок будет! Они планировали 31 числа с утра закинуть детей в садик и спокойно заниматься своими делами, но не тут-то было! Каждый год стонут, что дети мешают им готовиться к Н.Г. Теперь все на равных!

  • vertex

    vertex
    7 минут назад

    inoy

    )))) снял напряжение в массах))) цирк, и рванул сразу медиа-рейтинг посмотреть, ни поднялся ли?))))



    Ведь подниматься кроме медиарейтинга уже не чему.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 минуты назад

    Ну и зря... Можно подумать, 31-го все работают в "поте лица". Этот перенос касается лишь клерков и чиновников, которые в этот день, "работают" max. до обеда.

  • ay

    ay
    3 минуты назад

    inoy

    )))) снял напряжение в массах))) цирк, и рванул сразу медиа-рейтинг посмотреть, ни поднялся ли?))))



    Те, кто посчитали дальше одного хода вперёд, уже поняли, что их "сделали" и ради ПиАра им придётся работать один лишний день. В субботу. И да, почему голосование было в буржуйской Инсте? И почему на негоЁ (на Инсту) фап... молится гос.власть?

  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    1 минута назад

    Вовремя, чьи-то планы летят в тар-тарары(((

  • Очевидец59

    Очевидец59
    57 секунд назад

    утром приготовить еду-поспать и спокойно встретить Новый год

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