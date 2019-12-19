Глава Амурской области объявил 31 декабря выходным днем

Фото: instagram.com/va.orlov

«Спасибо за активность! Несколько тысяч человек успело высказаться по этому поводу. Итог – 95 процентов за перенос. Так что, как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день. Сегодня подпишу соответствующие документы», – говорится в сообщении губернатора Амурской области.

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Ранее Амур.инфо сообщало, что с приближением Нового года все больше российских регионов поддерживают перенос выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря.