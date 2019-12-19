Росстат призвали считать среднюю зарплату медиков и педагогов по-другому, чтобы не вызывать раздражение у людей

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила отдельно рассчитать среднюю зарплату врачей, педагогов и зарплату руководителей в этих сферах и сравнить их. Парламентарий обратилась к главе Росстата Павлу Малкову на семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов в рамках Совета законодателей.

«Средняя зарплата почему вызывает раздражение у людей, потому что в нее включается очень многое, что завышает этот уровень», – отметила Ирина Яровая.

Вице-спикер призвала сотрудников Росстата более деликатно и правдиво рассчитывать среднюю заработную плату. По мнению Яровой, необходимо «очистить» показатели рядовых сотрудников от зарплаты руководителей.

Как отметил Павел Малков, уже есть отдельная методика, которая позволяет получить средние показатели зарплаты рядовых сотрудников больниц, школ и руководства. Такие показатели ведомство планирует представить в 2020 году, сообщает «Парламентская газета».

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата предприятий и организаций Амурской области в январе-сентябре 2019 года сложилась в размере 45 488 рублей 7 копеек. По сравнению с январем-сентябрем 2018 года средняя зарплата в Амурской области выросла на 6,1 %.

По данным Росстата, средняя заработная плата врача на Дальнем Востоке составляет 71 469 рублей. В феврале 2019 года региональный минздрав сообщал, что врачи Амурской области в среднем получают 79 тысяч рублей, а медсестры – почти 40 тысяч.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поставил под сомнение заявление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой о средней зарплате врачей в 79 тысяч рублей. «Прозвучала цифра 79. Люди читают, смотрят, о чем идет разговор. Ну у нас нет с вами таких средних заработных плат. Я знаю по своему избирательному округу. Ее нет и близко. И 70 нет. И нет 60. Коллеги, вы о чем говорите?» – сказал председатель.