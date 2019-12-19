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Росстат призвали считать среднюю зарплату медиков и педагогов по-другому, чтобы не вызывать раздражение у людей

Росстат призвали считать среднюю зарплату медиков и педагогов по-другому, чтобы не вызывать раздражение у людей
Фото: Амур.инфо

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила отдельно рассчитать среднюю зарплату врачей, педагогов и зарплату руководителей в этих сферах и сравнить их. Парламентарий обратилась к главе Росстата Павлу Малкову на семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов в рамках Совета законодателей.

«Средняя зарплата почему вызывает раздражение у людей, потому что в нее включается очень многое, что завышает этот уровень», – отметила Ирина Яровая.

Вице-спикер призвала сотрудников Росстата более деликатно и правдиво рассчитывать среднюю заработную плату. По мнению Яровой, необходимо «очистить» показатели рядовых сотрудников от зарплаты руководителей.

Как отметил Павел Малков, уже есть отдельная методика, которая позволяет получить средние показатели зарплаты рядовых сотрудников больниц, школ и руководства. Такие показатели ведомство планирует представить в 2020 году, сообщает «Парламентская газета».

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата предприятий и организаций Амурской области в январе-сентябре 2019 года сложилась в размере 45 488 рублей 7 копеек. По сравнению с январем-сентябрем 2018 года средняя зарплата в Амурской области выросла на 6,1 %.

По данным Росстата, средняя заработная плата врача на Дальнем Востоке составляет 71 469 рублей. В феврале 2019 года региональный минздрав сообщал, что врачи Амурской области в среднем получают 79 тысяч рублей, а медсестры – почти 40 тысяч.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поставил под сомнение заявление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой о средней зарплате врачей в 79 тысяч рублей. «Прозвучала цифра 79. Люди читают, смотрят, о чем идет разговор. Ну у нас нет с вами таких средних заработных плат. Я знаю по своему избирательному округу. Ее нет и близко. И 70 нет. И нет 60. Коллеги, вы о чем говорите?» – сказал председатель.

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • retired21

    retired21
    47 минут назад

    ага,уровень доходов населения за 3 квартала уже пересчитали по просьбе правительства,резко вырос в 4 раза

  • Очевидец59

    Очевидец59
    45 минут назад

    лживая власть-врёт везде

  • vertex

    vertex
    39 минут назад

    "Средняя заработанная плата врачей "узких" специалистов в поликлиниках Москвы за первое полугодие 2019 года составляет 115,7 тысячи рублей, а врачей общей практики и врачей-терапевтов участковых - 121,7 тысячи рублей "на руки" после вычета НДФЛ", - говорится в сообщении.

    https://ria.ru/20190918/1558803294.html

    Мэр Москвы отчитался о средней зарплате учителей выше 115 000 рублей.

    https://www.interfax.ru/business/688442

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