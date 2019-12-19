В Хабаровске и Комсомольске «заминировали» более 50 детских садов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

«Сообщения о минировании поступили в 47 детских садов в Хабаровске. Детей эвакуируют, эвакуировано уже более 10 тысяч детей», – сказал представитель администрации.

Ранее источник агентства в силовых структурах сообщал о поступлении электронных писем с угрозами в более чем 10 детских садов. На каждый объект для дежурства высылаются пожарные машины, бригады скорой помощи и наряды полиции.

В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили, что в городе эвакуировали девять садов. «Детей разместили в школах и в доме творчества. Оповещаем родителей, чтобы забрали их по домам»,– сказал представитель городской администрации.

Как сообщало Амур.инфо, 9 декабря «минировали» школы в разных городах Дальнего Востока. Были эвакуированы десятки школ в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Уссурийске, Биробиджане.