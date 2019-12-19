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19декабря
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сегодня, 10:03 1

В Хабаровске и Комсомольске «заминировали» более 50 детских садов

В Хабаровске и Комсомольске «заминировали» более 50 детских садов
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

19 декабря сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 56 детских садов в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили ТАСС в городских администрациях.

«Сообщения о минировании поступили в 47 детских садов в Хабаровске. Детей эвакуируют, эвакуировано уже более 10 тысяч детей», – сказал представитель администрации.

Ранее источник агентства в силовых структурах сообщал о поступлении электронных писем с угрозами в более чем 10 детских садов. На каждый объект для дежурства высылаются пожарные машины, бригады скорой помощи и наряды полиции.

В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили, что в городе эвакуировали девять садов. «Детей разместили в школах и в доме творчества. Оповещаем родителей, чтобы забрали их по домам»,– сказал представитель городской администрации.

Как сообщало Амур.инфо, 9 декабря «минировали» школы в разных городах Дальнего Востока. Были эвакуированы десятки школ в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Уссурийске, Биробиджане.

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#Дальний Восток #дети #происшествия

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Комментарии
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  • Вишня

    Вишня
    47 минут назад

    а что - штраф 1000 руб... не страшно! идиотизм! ужесточать прям сильно надо. на реальные сроки садить

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