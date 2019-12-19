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Бывший амурский нейрохирург Эдуард Хасаншин награжден в Калининграде

Бывший амурский нейрохирург Эдуард Хасаншин награжден в Калининграде
Фото: instagram.com

Нейрохирург Эдуард Хасаншин, в течение 12 лет руководивший нейрохирургическим отделением Амурской областной клинической больницы, награжден в Калининграде. Эдуард Минорович отмечен в номинации «За выполнение уникальных операций, спасение жизни пациентов».

Об этом врач написал у себя в Инстаграме. «Приятно, что оценивается наш труд», – отметил Эдуард Хасаншин. В своем аккаунте доктор рассказал и о проведении сложнейшей операции по удалению опухоли на головном мозге. У 38-летней женщины в течение 15 лет образовалась опухоль. Образование, достигшее размера 10 на 15 сантиметров, дало о себе знать только в последнее время. В больницу пациентка поступила в тяжелом состоянии.

Нейрохирурги работали 12 часов. Операция на головном мозге были впервые в регионе выполнена по новой методике. «Такие гигантские опухоли мы удаляли и раньше, размер нас не пугает, просто здесь было все намного сложнее – с патологическим нарушением кровотока, – подчеркнул заведующий вторым нейрохирургическим отделением Калининградской областной клинической больницы Эдуард Хасаншин. – На этом примере мы показали, что даже такие тяжелые пациенты могут неплохо оперироваться, мы получаем хороший эффект от операций и, самое главное, сохраняем им жизнь и социальную адаптацию».

С 2005 по 2017 годы Эдуард Хасаншин руководил нейрохирургическим отделением Амурской областной клинической больницы. Он проводил в регионе сложнейшие операции, а также осваивал новые технологии лечения и внедрял их в медицинскую практику в Приамурье. Так, в 2012 году специалист начал проводить малотравматичные операции, при которых можно работать с позвоночником через небольшие отверстия в коже.

В октябре 2017-го Эдуард Минорович переехал из Благовещенска в Калининград. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2019 году Хасаншин претендовал на должность министра здравоохранения Амурской области, однако его кандидатура не прошла. Амурский минздрав возглавила Евгения Жарновникова, с 20 мая 2019 года исполнявшая обязанности министра здравоохранения.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    56 минут назад

    лучшие уезжают из области

  • КВАНТОВИЧ

    КВАНТОВИЧ
    42 минуты назад

    От души поздравляю. Здоровья и благополучия.Жаль что уехал из нашей области.

  • Myxira

    Myxira
    27 минут назад

    КВАНТОВИЧ

    От души поздравляю. Здоровья и благополучия.Жаль что уехал из нашей области.



    Ну так хотел же вернуться - не дали ))))

  • ANTANTA

    ANTANTA
    17 минут назад

    ш

  • ANTANTA

    ANTANTA
    4 минуты назад

    Это пишут люди которые сами их родственники не касались этого коновала.1-2 операции не слишком сложные положительные,а с10 пациенты приходившие ногами уносили на носилках или на инвалидной коляски ,потренировался коновал здесь руку набил и в Калининград свалил.Там оно хороший врач.

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