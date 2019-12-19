Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:57 4

Курсанты ДВОКУ сделали крыс из снега (фото)

Курсанты ДВОКУ сделали крыс из снега (фото)
Фото: instagram.com/dvocu_blg

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище прошел традиционный смотр-конкурс снежных фигур. Об этом сообщил Инстаграм учебного заведения.

Для своих композиций курсанты выбрали в основном символ наступающего года, который по Восточному гороскопу пройдет под знаком Белой металлической крысы.

Первое место досталось 2-й роте курсантов, второе – специальному факультету по подготовке иностранных военных специалистов. На третьем месте – 3-я рота курсантов. Приз «За волю к победе!» получили курсанты СПП.

Просмотров всего: 382

#Новый год

распечатать


Власть 13

Глава Амурской области объявил 31 декабря выходным днем

Культура

В канун Нового года благовещенцам подарят телевизор и мультиварку
Общество 15

Благовещенск вошел в топ-25 городов по высоте новогодней елки
Общество

В Белогорске установят новогоднюю ель весом более тонны
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    53 минуты назад

    Вот это новость века! Не ожидал!

  • paravis

    paravis
    53 минуты назад

    Вот это новость века! Не ожидал!

  • Paster

    Paster
    24 минуты назад

    Со второй фотки аж хрюкнул, как сами знаете кто.

  • Myxira

    Myxira
    18 минут назад

    Paster

    Со второй фотки аж хрюкнул, как сами знаете кто.



    Там фигура "двуглавый орел" куда интереснее

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь