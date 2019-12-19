Курсанты ДВОКУ сделали крыс из снега (фото)

Фото: instagram.com/dvocu_blg

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище прошел традиционный смотр-конкурс снежных фигур. Об этом сообщил Инстаграм учебного заведения.

Для своих композиций курсанты выбрали в основном символ наступающего года, который по Восточному гороскопу пройдет под знаком Белой металлической крысы.

Первое место досталось 2-й роте курсантов, второе – специальному факультету по подготовке иностранных военных специалистов. На третьем месте – 3-я рота курсантов. Приз «За волю к победе!» получили курсанты СПП.