В Благовещенске массово эвакуируют детские сады (видео, фото)

Обновлено: 10:14



В Благовещенске массово эвакуируют детей из детсадов. Эвакуация проходит в разных районах города. По имеющейся информации, дошкольным учреждениям поступает информация о минировании.

На места выехали сотрудники оперативных служб, проводится проверка по всем сообщениям. Родителей просят забрать детей домой.

В администрации Благовещенска сообщили, что сотрудники детских садов действуют согласно инструкциям, все дети эвакуированы в другие корпуса дошкольных образовательных учреждений, близлежащие школы. Кроме того, оперативно к детским садам направлены автобусы для обогрева детей. В случае необходимости будут привлечены автобусы большой вместимости частных перевозчиков.

На текущий момент поступили сообщения о заминировании 13 объектов: это детсады № 60, 67, 32, 40, 47, 5, 19, 68, 28, школа № 23. Детский сад № 32 и детский сад № 47 кинологи обследовали, подозрительных предметов не обнаружено, всем службам дан отбой в 09:58. По остальным учреждениям работа продолжается.