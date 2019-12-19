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19декабря
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В Благовещенске массово эвакуируют детские сады (видео, фото)

В Благовещенске массово эвакуируют детские сады (видео, фото)

Обновлено: 10:14

В Благовещенске массово эвакуируют детей из детсадов. Эвакуация проходит в разных районах города. По имеющейся информации, дошкольным учреждениям поступает информация о минировании.

На места выехали сотрудники оперативных служб, проводится проверка по всем сообщениям. Родителей просят забрать детей домой.

В администрации Благовещенска сообщили, что сотрудники детских садов действуют согласно инструкциям, все дети эвакуированы в другие корпуса дошкольных образовательных учреждений, близлежащие школы. Кроме того, оперативно к детским садам направлены автобусы для обогрева детей. В случае необходимости будут привлечены автобусы большой вместимости частных перевозчиков.

На текущий момент поступили сообщения о заминировании 13 объектов: это детсады № 60, 67, 32, 40, 47, 5, 19, 68, 28, школа № 23. Детский сад № 32 и детский сад № 47 кинологи обследовали, подозрительных предметов не обнаружено, всем службам дан отбой в 09:58. По остальным учреждениям работа продолжается.

Просмотров всего: 4012

#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Natalya Viktorovna

    Natalya Viktorovna
    58 минут назад

    Разгар рабочего дня, вот куда детей девать? Минёры хреновы.

  • Очевидец59

    Очевидец59
    55 минут назад

    опять бандеровцы хаос творят в России

  • paravis

    paravis
    52 минуты назад

    Всего-то, отключить интернет в садах, чтоб сообщения не поступали :)

  • MalySheff

    MalySheff
    49 минут назад

    Забрал своего. Чтоб у этих троллей уд на пятке вырос!..

  • Альтер

    Альтер
    34 минуты назад

    Да уже нашли бы этих уродов и публично бы осудили прогнав через толпу

  • Myxira

    Myxira
    29 минут назад

    Альтер

    Да уже нашли бы этих уродов и публично бы осудили прогнав через толпу



    "Неуловимыми мстителями" себя почувствовали. Так только школота может развлекаться, либо... либо так надо.

  • Максим 467

    Максим 467
    25 минут назад

    Расстреливать надо ублюдков показательно на площади!!!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    22 минуты назад

    В Хабаровске, Комсомольске,Благовещенске-более 60 заминированных детсадов, ребята из спецслужб у вас тоже есть дети, найдите упырков, где бы не находились, (Сволочи с детьми воюют-найти и причиндалы оторвать)

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    16 минут назад

    А не могут ли пришлые азиаты из бывших союзных республик таким образом расчищать себе территорию?

  • inoy

    inoy
    12 минут назад

    меньше надо в другие страны со своим самоваром наведываться, миротворцы....

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    2 минуты назад

    inoy

    меньше надо в другие страны со своим самоваром наведываться, миротворцы....



    +100500

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