Новый путепровод в Свободном обещают построить к концу 2021 года

«У нас на выходе ПСД. Ещё три месяца уйдёт на заключение государственной экспертизы. По плану к 1 марта должна быть полностью готова документация, торги 40 дней, и где-то к 1 мая мы получаем подрядчика. Такой объект строится 2 года. Постараемся построить за полтора. Строить мост будем мы. Деньги федеральные по линии Минтранса нам будут поступать. К концу 2021 года путепровод будет построен», – объяснил Василий Орлов.

Также глава региона рассказал о том, что сделано за минувший год в городе президентского внимания и озвучил планы на 2020 год.

«В 2019 году на территории Свободного реализуется 20 мероприятий – 10 мероприятий, переходящих с 2018 года, 10 – новых. Общий объём финансирования – 1,9 миллиарда рублей. Из 20 мероприятий завершена реализация 5 мероприятий. В том числе 4 объекта, на которых осуществлялся капитальный ремонт: пришкольная территория школ № 8 и № 2, кровля школы № 2, пришкольная территория школы № 1. Введён в эксплуатацию один объект капитального строительства – пристройка к детскому саду на 6 групп. В настоящее время завершен капитальный ремонт поликлиники, в которой мы сегодня были. В 2020 году начнётся реализация бурения скважин под воду. Планируется проведение конкурсных процедур на 2-й этап очистных сооружений в районе озера Большанка. То есть все мероприятия, согласно нашему плану, законтрактованы, часть из них уже реализована», – доложил министр строительства и архитектуры Игорь Карзунин.

Также Василий Орлов поблагодарил главу Свободненского района Эльвиру Агафонову за работу в период летнего паводка и вручил ей благодарность губернатора.