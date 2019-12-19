Более 300 профессий будущего представили в Москве: обзор прессы

В Вологде откроют музей детства; звезде «Плейбоя» предложили руководить отделом по связям с общественностью. Обзор прессы прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Ппавел Савинкин.

Полный абзац

В «Амурской правде» обращаю ваше внимание на материал Анны Дёровой о драматической ситуации, в которой оказалась семья Фищенко из Михайловского района. Пятеро детей. Зимняя ночь. Пожар. Дом, который сгорел, строили десять лет, отказывая себе во всем, откладывая, что называется, по копеечке. Единственная законная возможность помочь пострадавшим – 30 тысяч рублей от соцзащиты. Прочтите.

Вам статья

«Российская газета» сегодня рассказывает о том, что в Вологде открывается необычный музей детства. Он полностью посвящен игрушкам. Причем некоторые из них сделаны чуть ли не сто лет назад. Самые разные пупсики, паровозики, череда Дедов Морозов (кстати, полторы сотни экземпляров!), раритетные елочные игрушки – чего здесь только нет! Коллекцию собирает известная на Вологодчине семья Метелкиных. Каждое лето они проводят в поисках останков пропавших без вести бойцов Великой Отечественной, чтобы вернуть им имя. Игрушки – это их хобби.

Также в номере

Есть еще одно интересное сообщение – в нем говорится о том, что в Москве представили более 300 профессий будущего. Неожиданно интересная работа ждет тех, кто захочет связать себя с пищевой промышленностью. Можно будет стать дизайнером обогащенной пищи – надо будет рассчитывать дозировки полезных компонентов в еде (это только часть обязанностей). Опять войдет в моду космос, только там появятся профессии космодорожника, космогеолога, космического мусороуборщика. А еще появится тренер творческих состояний, менеджер впечатлений. Впрочем, менеджер впечатлений у нас уже есть. Можно я обойдусь без конкретики?

Напишут же такое

Кстати, о профессиях. «Комсомольская правда» рассуждает о том, что миллионы россиян выполняют работу, которая никому не нужна и задается вопросом, надо ли искусственно поддерживать высокий уровень трудоустройства в стране, коль скоро масса профессий исчезает? (Среди исчезающих названы бухгалтеры, юристы, кассиры, банковские работники – кроме, понятно, управляющих – ну и т.д.) Каждая фирма прирастает персоналом, который не имеет отношения к основной деятельности. Пресс-службы, например, пишет газета, скоро будут чуть ли не в каждом гастрономе.

На посошок

И тут самое время поговорить о пресс- и прочих интересных службах, которым «Комсомольская правда» посвятила отдельную статью. Начало ее вы обнаружите на первой полосе, где над заголовком: «Ничего такого, просто голая… политика» висит фотография звезды «Плейбоя» Марии Лиман (фото, поясняю, тоже плейбоевское). Руководитель фракции ЛДПР заксобрания Ростовской области предложил ей должность руководителя отдела по связям с общественностью. В газете молодым стройным полуголым девушкам, занимающимся политикой, отдан целый разворот. Ну, что тут скажешь… Черт с ней, с политикой! Зато есть на кого глаз положить. Профессия полуголой девушки к исчезающей, если что, не относится.