Более 100 осужденных вошли в состав террористического сообщества в колонии Калмыкии

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В Главном следственном управлении СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудили уголовное дело в отношении 22 человек по частям 1 и 2 статьи 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и участие в нем). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, не позднее 2013 года уроженец Республики Дагестан, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия, «в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма» создал на территории этой колонии террористическое сообщество. Поддерживая его цели и задачи, в состав сообщества в период с 2013 года по настоящее время на территории колонии вошли более 100 осужденных. При этом руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало членам террористического сообщества общее покровительство.

Были проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия.

В ходе следственных действий на территории Республики Дагестан, Краснодарского края и Волгоградской области по подозрению в совершении преступления задержали 5 человек. В связи с тяжестью совершенного преступления, следствие планирует ходатайствовать о заключении их под стражу. Остальные подозреваемые сейчас отбывают наказания в местах лишения свободы, в том числе в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия.

Помимо этого, еще трое участников террористического сообщества после освобождения из мест лишения свободы были ликвидированы правоохранителями при оказании вооруженного сопротивления.

В настоящее время следствие устанавливает роль и степень участия каждого подозреваемого, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. Следствием принимаются активные меры для установления других участников преступления. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников республиканского УФСИН. Расследование продолжается.