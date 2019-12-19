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19декабря
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сегодня, 08:28 1

Маршрут № 12 в Благовещенске продлили до остановки «Радиоцентр»

Маршрут № 12 в Благовещенске продлили до остановки «Радиоцентр»
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 09:36

В Благовещенске продлили автобусный маршрут № 12. Общественный транспорт будет ходить до остановки «Радиоцентр».

На транспортную недоступность жаловались жители поселка Радиоцентр. И с 19 декабря два автобуса № 12 будут курсировать по продленному маршруту в утреннее и вечернее время.

Пока транспорт будет ходить в тестовом режиме, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации Благовещенска.

Расписание движения двух автобусов:

– от остановочного пункта «Радиоцентр» отправление намечено на 06:55 и 08:55;

– от остановочного пункта «Торговый порт» отправление намечено на 17:16 и 18:16.

Перевозчик обращает внимание, что автобусы будут ходить до остановки «Радиоцентр» по будням, исключая праздничные и выходные дни, а посадка и высадка пассажиров будет осуществляться только на остановочных пунктах, говорится в Инстаграме мэрии.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Лина24

    Лина24
    2 часа назад

    Ой, как замечательно! На выходных еще и на турбазу "Золотой дракон" без личного авто можно добраться

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