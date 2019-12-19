Правительство Приамурья назначило ответственных дежурных на время новогодних праздников

В правительстве региона состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Его провел губернатор Приамурья Василий Орлов. На заседании обсудили вопрос организации контроля, информационного взаимодействия и жизнеобеспечения населения в период новогодних и рождественских праздников.

«Мы должны приложить все усилия для того, чтобы сделать праздники максимально безопасными для граждан. Для этого следует взять на особый контроль массовые мероприятия с применением пиротехнических средств, принять меры по охране общественного порядка, усилению антитеррористической защиты и пожарной безопасности мест проведения новогодних мероприятий. Необходимо усилить контроль над работой объектов ЖКХ и не допустить нарушения жизнеобеспечения населения. Ни в коем случае праздники не должны обернуться чрезвычайными происшествиями. Только личный контроль и ответственное исполнение обязанностей позволят обеспечить проведение новогодних и рождественских праздников без происшествий», - отметил Василий Орлов.

Как рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов, для повышения уровня взаимодействия и сокращения времени реагирования на возникающие происшествия министерством разработаны алгоритмы действий ответственных дежурных по правительству области и муниципальному образованию, где определен порядок и время заступления, осуществления докладов, порядок действий в случае угрозы или возникновении ЧС.

«Для осуществления контроля над работой котельных необходимо не менее 4 раз в сутки проводить проверку. При посещении котельных особое внимание уделять наличию нормативного запаса топлива на котельных, его качеству, работе персонала. Главам городских округов и муниципальных районов нужно обеспечить поддержание в постоянной готовности аварийно-восстановительных бригад, провести дополнительные проверки резервных источников электроснабжения (дизельных электростанций)», - рассказал Алексей Севостьянов.

В период выпадения осадков власти должны своевременно организовывать расчистку автомобильных дорог и в первую очередь - подъездных путей к объектам жизнеобеспечения населения, обеспечивать круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог.

Для предотвращения происшествий совместно с сотрудниками МО МВД России необходимо провести проверки мест реализации пиротехнических изделий, а также обеспечить соответствие мест для запуска фейерверков всем нормативным параметрам.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Амурской области Сергея Чебыкина, на территории области будет задействовано 12 площадок для запуска праздничных салютов. Организации, занимающиеся хранением и реализацией пиротехники, находятся на контроле. На объектах, которые будут задействованы на праздниках, проведены внеплановые проверки, профилактические мероприятия. К 24 декабря планируется завершить выездные проверки.

«Принятые решения напрямую влияют на безопасность нашего населения. Поэтому попрошу отнестись к исполнению этих решений с полной ответственностью, выполнить все требуемые мероприятия в установленные сроки, особенно это касается глав муниципальных образований», - обратился Василий Орлов к участникам заседания.