Гороскоп 19 декабря: Овнов ждет любовь, а Козерогов успех

Восход Солнца: 08:25

Заход Солнца: 16:27

Солнце в Стрельце.

Овен. Вероятно, перед Овнами откроются широкие возможности для активности в сфере профессиональной деятельности или роста в карьере, творчества и самовыражения. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

Телец. Противоречивый день. Деловые предложения, заманчивые обещания, перспективы легких заработков могут привести к крупным финансовым потерям. Не доверяйте партнерам, не прислушивайтесь к советам коллег – положитесь на интуицию и здравый смысл. Будьте внимательны к своим любимым.

Близнецы. Хороший день для планирования новых дел. Не упускайте инициативу из своих рук и ни в коем случае не отступайте назад. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

Рак. Первая половина дня благоприятна для общения и установления новых отношений. Ваша повышенная работоспособность заставит сегодня сослуживцев удивиться тому, как быстро Вы обрели нужную форму. День может быть полон разного рода неожиданностей.

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Лев. Благоприятное расположение звезд заставит вас быть собраннее. Не растрачивайте свои силы напрасно. Хорошо продуманные действия обязательно принесут успех. Обратите внимание на свой бюджет. Не исключены временные финансовые трудности: крупная покупка, возврат долгов или потеря ценной вещи. Сохраните некоторый резерв на случай непредвиденных трат.

Дева. Регрессивное движение Меркурия может обусловить значительные финансовые потери. Вероятно, Вам предстоит покупка или неожиданные расходы на ремонт квартиры. Впереди домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил. Не исключены размолвки с близким человеком. Звезды рекомендуют проявить великодушие и уступить.

Весы. Удачный день для предпринимателей и бизнесменов. Удача сама плывет к ним в руки. Главное - не упустить свой шанс. Однако звезды предупреждают, что сегодня могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.Не пытайтесь загнать болезнь внутрь: последствия могут быть непредсказуемыми.

Скорпион. Ваш жизненный потенциал несколько повысится, однако не исключено, что неприятное известие или недальновидные действия близкого человека основательно испортят Вам настроение. Вечер проведите в приятной компании близких и дорогих людей.

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Стрелец. Этот день несет с собой трудности и хлопоты. Вероятно сегодня Вы получите известие от близкого человека, которое может на многое повлиять и в корне изменить ваше положение. Возможно, Вам даже придется прийти ему на помощь.

Козерог. Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние находятся на высоком уровне. Удачное расположение звезд сулит успех в коммерческих операциях. Возможна реализация всех идей, замыслов и начинаний. Избыток жизненных сил и способность к выполнению самых сложных задач принесут высокие результаты.

Водолей. Крайне неблагоприятный день. Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит – многое зависит не только от Вас. День неблагоприятен для реализации творческих замыслов, дел, связанных с вложением капитала, крупных покупок. Во второй половине дня вероятно плохое известие или ухудшение самочувствия.

Рыбы. Тяжелый и опасный день. Вероятны интриги недоброжелателей, ссоры, нежелательные встречи, которые будут иметь тяжелые последствия. Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Добрый знак – цветы, плохой знак – порез или кровь.

Астролог: Вальдемар Небоходцев