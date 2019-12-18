В Приамурье снимают региональный режим ЧС, введённый из-за паводка

Вопросы, связанные с ликвидацией последствий паводка, обсудили на прошедшем в правительстве Амурской области заседании КЧС 18 декабря. На нем же было решено снять региональный режим ЧС.

Министр социальной защиты населения Наталья Киселева рассказала о ситуации, связанной с обеспечением граждан жильем. В настоящее время в минсоцзащиты региона поступили заявления и документы от 692 пострадавших граждан. По 620 заявлениям приняты решения (168 о предоставлении выплаты на приобретение жилья и 317 о предоставлении выплаты на капитальный ремонт). 72 заявления находятся в работе.

«По состоянию на сегодня перечислены средства на спецсчета 312 граждан на сумму 313 миллионов рублей. Ожидаем получить дополнительные пакеты документов – 39 на приобретение жилья и около 60 на капремонт», – отметила Наталья Киселева.

Также получен приказ об утверждении стоимости квадратного метра жилья в муниципалитетах. Для Мазановского района это более 37 тысяч рублей, а для Селемджинского района – порядка 36 тысяч за квадратный метр. В муниципалитетах оценивают жилье, которое могут приобрести подтопленцы, на предмет пригодности. Еще один важный фактор – дома не должны находиться в зоне подтопления.

В пунктах длительного пребывания на сегодня находится 21 человек.

В минсоцзащиты Приамурья формируют реестр по нестандартным ситуациям у граждан, чье жилье пострадало во время паводка. Ожидается решение суда по одному из таких дел. В случае появления судебной практики в более простом порядке удастся разобраться и со всеми остальными делами.

Министр строительства и архитектуры Амурской области Игорь Карзунин рассказал о выездной и разъяснительной работе. Так, 16 декабря была проведена рабочая встреча с гражданами сел Мазановского района, которые столкнулись с паводком этим летом.

«Мы акцентируем внимание граждан на необходимости приобретения жилья и закупки стройматериалов для проведения капремонта в кратчайшие сроки. Амурское ипотечное агентство работало с гражданами, получившими уведомления о выделении средств на покупку нового жилья. Работа по поиску жилья активизирована», – рассказал Игорь Карзунин.

На заседании КЧС прозвучало предложение об отмене режима ЧС регионального характера.

«На сегодня завершены все основные аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации регионального характера, заключены все необходимые контракты, пострадавшим гражданам оказана единовременная материальная и финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости из регионального и федерального бюджетов. Учитывая эти факты, предлагаем с 19.12.2019 отменить режим чрезвычайной ситуации регионального характера», – сказал первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов. Это предложение было поддержано.