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18декабря
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сегодня, 21:03 0

Злоумышленник шантажировал жительницу Белогорска интимным фото

Злоумышленник шантажировал жительницу Белогорска интимным фото
Фото: nation-news.ru/

Жительница Белогорска отправила возлюбленному по электронной почте фотографию интимного характера. Спустя некоторое время девушка получила сообщение от неизвестного пользователя. Под угрозой распространения приватных фотографий он требовал у нее 5 тысяч рублей.

Заявительница не стала выполнять требования незнакомца и обратилась за помощью к полицейским. По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по факту «Вымогательство». Ведется расследование, сообщает администрация Белогорска.

При этом, как рассказала лейтенант внутренней службы Вероника Курган, обычно шантаж после оплаты не заканчивается: «Даже если потерпевший выполнит требование вымогателя, нет гарантии, что злоумышленник остановится. Ему ничего не мешает потребовать денег второй и третий раз».

Полиция Белогорска просит быть горожан ответственными и предусмотрительными перед тем, как поделиться фотографиями или видео со знакомыми, друзьями или товарищами.

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#администрация Белогорска #Белогорск #закон #происшествия

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