Злоумышленник шантажировал жительницу Белогорска интимным фото

Жительница Белогорска отправила возлюбленному по электронной почте фотографию интимного характера. Спустя некоторое время девушка получила сообщение от неизвестного пользователя. Под угрозой распространения приватных фотографий он требовал у нее 5 тысяч рублей.

Заявительница не стала выполнять требования незнакомца и обратилась за помощью к полицейским. По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по факту «Вымогательство». Ведется расследование, сообщает администрация Белогорска.

При этом, как рассказала лейтенант внутренней службы Вероника Курган, обычно шантаж после оплаты не заканчивается: «Даже если потерпевший выполнит требование вымогателя, нет гарантии, что злоумышленник остановится. Ему ничего не мешает потребовать денег второй и третий раз».

Полиция Белогорска просит быть горожан ответственными и предусмотрительными перед тем, как поделиться фотографиями или видео со знакомыми, друзьями или товарищами.