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18декабря
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сегодня, 20:39 0

В России вели новый механизм расселения из аварийного жилья

В России вели новый механизм расселения из аварийного жилья
Фото: tuapsevesti.ru/

При расселении регионы России смогут за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять собственникам квартир в аварийных домах субсидии на приобретение жилой недвижимости или компенсировать проценты по ипотеке. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Средства фонда можно будет использовать и на возмещение застройщикам, реализующим проекты развития застроенных территорий. Им будут компенсировать до 25 % затрат на переселение из аварийных домов, подлежащих сносу.

Фонд содействия реформированию ЖКХ будет выполнять функцию агента кабмина по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений на территории России гражданам, которым такие выплаты положены, относящимся к категориям, установленным федеральными законами, пишет РБК.

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#ЖКХ #закон

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