В следующем году амурским предпринимателям раздадут 120 миллионов рублей

О перспективах развития социального бизнеса в области шла речь в программе «Простые вопросы». Гостья программы, председатель Амурской региональной организации «Деловая Россия» Мария Сафронова, рассказала о том, что в январе в Благовещенске пройдет конференция по социальному предпринимательству. Опытные спикеры расскажут молодым предпринимателям, с чего начать свой бизнес.

«На сегодняшний день в регионе не занята, на мой взгляд, такая ниша, как работа с людьми пенсионного возраста. У нас нет частных пансионов, где могли бы проживать пенсионеры. Да, это финансово и имущественно достаточно затратный стартап. Конечно, было бы правильно, если бы такой предприниматель был бы поддержан государством в виде предоставления помещения. Это был бы и рентабельный проект, и способствовал бы снижению социальной нагрузки», – считает Мария Анатольевна.

В 2020 году областные власти значительно увеличивают объем финансовой поддержки для малого и среднего предпринимательства.

«Планируется порядка 120 миллионов рублей выделить на эти цели. Это будут разные направления – модернизация товаров и услуг, социальное направление и сельское хозяйство. Вся эта информация будет уже после нового года. В органах местного самоуправления можно будет все узнать», – поясняет Мария Анатольевна.

Какие виды стартапов популярны сейчас на территории области и с какими трудностями сталкиваются бизнесмены, занятые в сфере услуг, об этом в видео.