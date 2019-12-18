Поликлиника, гимназия и Дом культуры: как в Свободном тратят деньги «единой субсидии»

Губернатор Приамурья Василий Орлов проинспектировал три объекта в Свободном, которые строятся и ремонтируются в рамках «единой субсидии», выделенной по линии Минвостокразвития. Это Свободненская городская поликлиника, новый корпус гимназии № 9 и Дом культуры железнодорожников. По всем объектам работы идут согласно графику.

Вначале глава региона осмотрел результат работ по капитальному ремонту Свободненской городской поликлиники.

«Эта поликлиника построена в 1967 году, и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалась. Кабинет эндоскопических исследований, хирургическое отделение, рентгенологический кабинет не соответствовали СанПиНу. И мы получали немало жалоб от населения города Свободного на ненадлежащее техническое состояние городской поликлиники, – рассказала министр здравоохранения области Евгения Жарновникова. – Сейчас её, конечно, не узнать: стало светло, комфортно, чисто. Внедрены принципы «Бережливой поликлиники»: регистратура сейчас ориентирована на удобство для каждого пациента, в холле установлен инфомат. Кроме того, здесь будут активно внедряться информационные технологии. То есть запись к врачам будет доступна любыми способами: через call-центр по телефону, через электронную регистратуру, путем обращения к регистратору, либо с помощью терминала».

На ремонт Свободненской городской поликлиники мощностью 600 посещений в смену было выделено 23,5 миллиона рублей, в том числе 10,2 миллиона из бюджета региона, 13,3 миллиона – из федерального бюджета по «единой субсидии». Полностью заменены системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации, сантехника, произведён монтаж пожарной сигнализации, проведены отделочные работы. Сделана подвесная система приточно-вытяжной вентиляции.

«Надо признать, сам вид этих вентиляционных коробов не добавляет эстетичности свежевыкрашенным стенам и вообще всему внутреннему убранству. Но это вынужденная мера. Здание проектировалось более 50 лет назад, когда требования к безопасности и санитарным нормам были совсем иными. Сегодня мы должны обеспечить выполнение этих требований, включая приточно-вытяжную вентиляцию. К сожалению, ни бюджет ремонтных работ, ни конструктивные особенности здания не позволяют применить какое-либо иное решение, более приятное глазу», – пояснила главный врач Свободненской городской поликлиники Ирина Юдина.

Работы велись с мая. Врачи на период ремонта вели приём горожан в нескольких местах, в том числе временно приспособленных. Сегодня работы полностью закончены, впереди – переезд, монтаж и отладка нового оборудования, расстановка мебели, наведение порядка перед тем, как начать приём пациентов в обновленных помещениях. Приём пациентов в отремонтированном здании планируется начать после нового года.

«У нас готов проект на строительство в Свободном новой поликлиники на 1 300 посещений в смену. Сейчас мы ведём работу с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики о выделении федеральных средств на строительство такой поликлиники. Определен земельный участок, есть проект, надеемся, что за три года мы такой объект построим», – рассказал Василий Орлов.

Губернатор также побывал на стройплощадке нового корпуса гимназии № 9. Будущая школа – один из объектов долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития Свободного. Современное трёхэтажное здание на 528 мест будет располагаться рядом с действующей школой. Сейчас она переполнена. В школе, рассчитанной на 528 мест, сейчас занимается 610 учеников.

«Старый корпус построен в 1939 году. В связи со строительством ГПЗ в городе стало больше семей с детьми, количество детей в классах увеличилось до 32-х. Кроме того, мы расположены в нескольких зданиях, отдельно спортивный зал, начальная школа, новый корпус сделает обучение детей более комфортным, – пояснила директор гимназии №9 Ольга Куличкова. – Весь квартал предусмотрен для новой школы. Планируется большой стадион, две баскетбольных площадки. В самом новом здании будет большая столовая, два спортивных зала, библиотека, информационный центр. Мы ещё предусмотрели три специальных профильных кабинета для инженерной графики, для развития проектной деятельности начальной школы и для углубленного изучения физики и химии. В сентябре 2021 года мы надеемся разрезать ленточку нового здания».

Руководитель подрядной организации «Амурстрой» Александр Синьков заверил губернатора, что все работы идут в графике. Также в сентябре следующего года должен быть завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом. Сейчас на объекте ведётся монтаж витражей, утепление кровли, монтаж отопления.

«Есть ещё один яркий проект в рамках субсидии – это Дом культуры железнодорожников. Он также идёт в графике. Сложный проект, здание старое, дорогостоящее, но, тем не менее, он у нас стоит на особом контроле, и в конце следующего года мы должны ввести в эксплуатацию, – рассказал Василий Александрович. – У нас более 30 объектов по линии «единой субсидии». Очень большой объём средств идёт на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры города Свободный. Невозможно строить и подключать к старым сетям новые объекты. Поэтому в первую очередь надо было модернизировать сети. Эта работа завершается в следующем году».

Глава города Владимир Константинов добавил, что в этом году особое внимание было уделено объектам инфраструктуры – тепловым, водопроводным и канализационным сетям. «По инженерной инфраструктуре был выполнен колоссальный объём работ. Жителям города пришлось потерпеть неудобства. Но всё это сделано для того, чтобы в последующем мы приступили к ремонту дорожного покрытия, обустройству тротуаров, ливневой канализации».