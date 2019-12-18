Размер льготного займа для амурских предпринимателей увеличился до 3,5 миллиона

Размер максимальной суммы займа в «Амурской региональной микрокредитной компании» для бизнесменов Приамурья увеличен до 3,5 миллиона рублей. Предприниматели могут получить деньги на развитие своего бизнеса, рефинансирование действующих кредитов, участие в торгах и аукционах, приобретение автотранспорта, а также коммерческой недвижимости. Процентная ставка при этом начинается от 3,12 % и не превышает 11,25 %.

«На сегодняшний день предпринимателям из разных населенных пунктов Амурской области оформлено 60 льготных займов. Уже есть примеры выданных займов по самой минимальной ставке 3,25 % – их получили бизнесмены из Райчихинска, Белогорска и Тынды. Большим спросом среди предпринимателей региона также пользуются займы на открытие своего бизнеса», – рассказала руководитель «Амурской региональной микрокредитной компании» Ольга Белоусова.

Специальные процентные ставки в компании предусмотрены при реализации приоритетных проектов. К ним относится сельскохозяйственная или экспортная деятельность, социальное предпринимательство, бизнес в сфере туризма, экологии, спорта. Преференции доступны и предпринимателям старше 45 лет, а также бизнес-леди. При наличии залога и реализации проекта в моногороде, клиентов ждет самая минимальная ставка.

Специалисты «Амурской региональной микрокредитной компании» отмечают, что кроме процентных ставок, потенциальных заемщиков привлекает и упрощенная процедура оформления займа. На первом этапе предприниматель получает комплексную консультацию и предоставляет необходимые документы. После проверки единственным уровнем кредитного комитета, составляется финансовый анализ, решается вопрос с залогом и поручительством. При этом суммы до 200 тысяч рублей могут выдаваться без них.

«Амурская региональная микрокредитная компания» работает на базе Центра оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес», где предприниматели смогут получить помощь по широкому кругу вопросов в режиме «одного окна». Центр открылся в сентябре этого года в Благовещенске при поддержке Министерства экономического развития РФ и Правительства Амурской области в рамках реализации национального проекта «Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы».