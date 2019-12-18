Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:00 0

Центробанк планирует ужесточить выдачу кредитов на жилье

Центробанк планирует ужесточить выдачу кредитов на жилье
Фото: Амур.инфо

Выдачу жилищных кредитов российскими банками в 2020 году могут ужесточить. Информация об этом содержится в докладе Центробанка, опубликованном на сайте регулятора.

С 1 июля 2020 года Банк России планирует ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Они будут зависеть от долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга жилищного кредита к стоимости предмета залога, сообщает РБК.

В публикации Центробанка отмечается, что в России сохраняется потенциал для роста ипотеки, но он может сопровождаться формированием новых уязвимостей для финансовой системы, сопряженных как с долговой нагрузкой населения, так и c потенциальной волатильностью цен на квартиры в условиях высокой доли кредитов с низким первоначальным взносом.

В сентябре сообщалось, что российские банки сократили долю выдачи ипотеки с первоначальным взносом от 10 % до 20 % от стоимости жилой недвижимости. Если в четвертом квартале 2018 года на такие кредиты приходилось 42,9 % всех жилищных займов, то по итогам второго квартала текущего года – 36,6 %. Кредиты с первоначальным взносом менее 10 % на лето 2019 года составили всего 1%.

В октябре Банк России назвал низким спрос на квартиры среди российских граждан. Несмотря на высокую потребность в улучшении жилищных условий, от покупки недвижимости жителей сдерживают низкий уровень доступности ипотеки, сокращение доходов и сложная демографическая ситуация, уточнил регулятор.

Просмотров всего: 205

#финансы #экономика

распечатать


Экономика 1

В следующем году амурским предпринимателям раздадут 120 миллионов рублей
Экономика

Можно ли использовать маткапитал: специалисты ответили на самые популярные вопросы по ипотеке под 2 %
Экономика 9

Курс юаня шестой день держится ниже отметки в 9 рублей
Общество 39

Александр Козлов попросил не допускать роста цен на квартиры из-за ипотеки в 2 %

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь