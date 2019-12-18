Центробанк планирует ужесточить выдачу кредитов на жилье

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Выдачу жилищных кредитов российскими банками в 2020 году могут ужесточить. Информация об этом содержится в докладе Центробанка, опубликованном на сайте регулятора.

С 1 июля 2020 года Банк России планирует ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Они будут зависеть от долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга жилищного кредита к стоимости предмета залога, сообщает РБК.

В публикации Центробанка отмечается, что в России сохраняется потенциал для роста ипотеки, но он может сопровождаться формированием новых уязвимостей для финансовой системы, сопряженных как с долговой нагрузкой населения, так и c потенциальной волатильностью цен на квартиры в условиях высокой доли кредитов с низким первоначальным взносом.

В сентябре сообщалось, что российские банки сократили долю выдачи ипотеки с первоначальным взносом от 10 % до 20 % от стоимости жилой недвижимости. Если в четвертом квартале 2018 года на такие кредиты приходилось 42,9 % всех жилищных займов, то по итогам второго квартала текущего года – 36,6 %. Кредиты с первоначальным взносом менее 10 % на лето 2019 года составили всего 1%.

В октябре Банк России назвал низким спрос на квартиры среди российских граждан. Несмотря на высокую потребность в улучшении жилищных условий, от покупки недвижимости жителей сдерживают низкий уровень доступности ипотеки, сокращение доходов и сложная демографическая ситуация, уточнил регулятор.