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18декабря
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У предпринимателей Белогорска изъяли 160 литров контрафактного алкоголя

У предпринимателей Белогорска изъяли 160 литров контрафактного алкоголя

В Белогорске подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», которое проводили с 6 по 15 декабря сотрудники полиции с представителями администрации. Цель мероприятия – выявить и пресечь незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Изъято 160 литров поддельного алкоголя, который может представлять угрозу жизни и здоровью.

«Особое внимание уделено пресечению фактов незаконного оборота алкогольной продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей, – рассказала главный специалист отдела по труду и потребительскому рынку Оксана Оганесова. – В рамках мероприятия выявлено 17 правонарушений, в том числе, 3 факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним».

В ходе проведения мероприятия «Алкоголь» выявлено 8 правонарушений со стороны индивидуальных предпринимателей Белогорска, в торговых объектах которых из незаконного оборота изъято 160 литров алкогольной продукции, в том числе 153 литра спиртосодержащей продукции (водка, винные напитки). Данная продукция представляет угрозу здоровью и жизни населения.

«По факту незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии составлены и направлены в арбитражный суд Амурской области административные протоколы, – добавила Оксана Оганесова. – Индивидуальным предпринимателям за данное правонарушение грозит наказание в виде административного штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификация на срок от двух до трех лет».

Такие мероприятия проводятся на постоянной основе, особенно в канун наступающих праздников, когда резко увеличивается объем реализации алкогольных напитков. Этим пользуются недобросовестные субъекты бизнеса, которые «выбрасывают» на рынок поддельную алкогольную продукцию.

«Поддельный алкоголь может содержать метанол – это страшный яд, от которого люди умирают, либо становятся инвалидами, – сказала главный специалист отдела по труду и потребительскому рынку. – Поэтому, покупая кустарный алкоголь “из-под полы”, вы подвергаете опасности жизнь и здоровье не только свои, а также своих близких».

О фактах незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции жители города могут сообщить следующими способами: личным обращением в администрацию Белогорска, либо написав в инстаграм-аккаунт @alcohol.control, либо позвонив по телефону горячей линии 8 (41641) 2 65 82, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #закон #торговля

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Комментарии
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  • strannic

    strannic
    1 час назад

    Теперь можно не опасаться-остальной алкоголь не контрафактный?

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