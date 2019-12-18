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сегодня, 18:43 0

В канун Нового года благовещенцам подарят телевизор и мультиварку

В канун Нового года благовещенцам подарят телевизор и мультиварку
Фото: Амур.инфо

31 декабря в Благовещенске на площади Ленина подведут итоги конкурса новогодних елок «Елочный базар». Участникам предстоит креативно нарядить новогодних красавиц. За самые оригинальные идеи вручат телевизор, мультиварку, электросамовары и электронную книгу.

В новогоднем конкурсе могут принять участие творческие коллективы, семейные команды и организации города, а также отдельные авторы, которые готовы интересно оформить символ новогоднего торжества. Конкурс проводится по двум номинациям.

Первая номинация – «Лучшее оформление новогодней елки». Организатор конкурса предоставляет елки для воплощения новогодних идей всем участникам, подавшим предварительную заявку. Вторая номинация – «Больше елок – хороших и разных». Участники конкурса предоставляют свою заранее украшенную искусственную елку, высотой не менее 1 метра.

Для проведения творческого конкурса Городской дом культуры закупил 50 искусственных елей. Все участники новогоднего конкурса после награждения смогут забрать эти елки с собой. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 23 декабря по электронной почте: zayavkigdk@mail, с пометкой «Елочный базар» (в формате Wоrd).

Регистрация всех участников городского конкурса и размещение работ состоится 31 декабря с 18:00 до 18:15 на площади Ленина. Конкурсные работы членами жюри будут оцениваться до 19:00. Награждение победителей состоится в рамках городского новогоднего театрализованного представления с 19:00 до 20:00.

Уточнить информацию можно по телефонам: 46-26-54, 52-89-18.

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#культура #Новый год #праздники

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