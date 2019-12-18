Вода в батареях свободненцев станет изумрудной и дурно пахнущей

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Жителей Свободного уведомили о том, что вода в батареях в некоторых домах изменит цвет на изумрудный, а также приобретет запах гниющих водорослей. Таким образом специалисты будут бороться с тем, что горожане берут сетевую воду и используют ее на хозяйственно-бытовые нужды.

Для изменения свойств воды применят средство «Биоцидный комплекс "Скунс-01"». Обработка будет производиться с 19 декабря. Это нужно иметь в виду свободненцам, проживающим по адресам: переулок Кирпичный, 73, 75, 77, 79, 96; улица Октябрьская, 3, 5, 7, 18, 20, 22; улица Орджоникидзе, 4; улица Станиславского, 105/1, 108.

В случае если в изумрудный цвет вдруг окрасится или приобретет специфический запах вода, текущая из крана, следует сразу прекратить ее подачу и информировать диспетчера по телефону 5-13-33, пишет Gzt-sv.ru.