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18декабря
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сегодня, 17:53 1

Вода в батареях свободненцев станет изумрудной и дурно пахнущей

Вода в батареях свободненцев станет изумрудной и дурно пахнущей
Фото: Амур.инфо

Жителей Свободного уведомили о том, что вода в батареях в некоторых домах изменит цвет на изумрудный, а также приобретет запах гниющих водорослей. Таким образом специалисты будут бороться с тем, что горожане берут сетевую воду и используют ее на хозяйственно-бытовые нужды.

Для изменения свойств воды применят средство «Биоцидный комплекс "Скунс-01"». Обработка будет производиться с 19 декабря. Это нужно иметь в виду свободненцам, проживающим по адресам: переулок Кирпичный, 73, 75, 77, 79, 96; улица Октябрьская, 3, 5, 7, 18, 20, 22; улица Орджоникидзе, 4; улица Станиславского, 105/1, 108.

В случае если в изумрудный цвет вдруг окрасится или приобретет специфический запах вода, текущая из крана, следует сразу прекратить ее подачу и информировать диспетчера по телефону 5-13-33, пишет Gzt-sv.ru.

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#ЖКХ #Свободный

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Комментарии
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  • Анеле

    Анеле
    14 минут назад

    А зачем воду красить в изумрудный цвет???

    В Свободном она что из кранов, что из системы отопления - вонючая и коричневого цвета(((

    И ещё - чем можно окрасить воду коричневого цвета в изумрудный цвет???

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