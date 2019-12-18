Дане Борисовой вновь вызвали врачей, чтобы снять наркотическую ломку
На днях к Дане Борисовой вновь приезжала скорая помощь. СМИ сообщают, что телеведущая пожаловалась на плохое самочувствие и головные боли. После осмотра медики диагностировали абстинентный синдром на фоне приема запрещенных веществ (наркотическую ломку).
Дочь звезды признавалась в социальной сети, что ей тоже пришлось обратиться в больницу. «В деталях все рассказывать не хочу, чтобы не делать хуже маме, но обо всех фактах знают полиция, скорая и опека. Могу сказать, что из-за происходящего папа был вынужден вызвать полицию и приехать сам. Потом для меня вызвали скорую, которая отвезла меня в детскую больницу. Слава богу, ничего сверхсерьезного, врачи сказали: "До свадьбы заживет"», – писала девочка в социальных сетях.
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Неприятно, когда мама наговаривает на меня в очередной раз,а СМИ публикует это,не удостоверившись в правдивости этой информации. Начнём с того, что в пятницу(а не в субботу,как говорит мама)мы поссорились из-за её старых НОВЫХ проблем🙈. Сразу хочу сказать,что это никак НЕ СВЯЗАННО С ЕЁ ЗАПИСЯМИ(я не прятала, не жгла,не обливала,не прятала,не мяла и тп) В деталях всё рассказывать не хочу, чтобы не делать хуже маме,но обо всех фактах знает полиция,скорая и опека. Но могу сказать,что из-за происходящего папа был вынужден вызвать полицию и приехать сам. Потом для меня вызвали скорую,скорая отвезла меня в детскую больницу.Слава Богу ничего сверх серьёзного,врачи сказали: «До свадьбы заживёт.» На маму я не в обиде,на следующей неделе она летит в ребцентр на Самуи.Надеюсь всё будет хорошо...
К слову, скоро Борисова собирается поехать на тайский остров Самуи, где ранее проходила лечение от наркотической зависимости в одной из местных клиник. Поговаривают, что в этот раз ей вновь понадобится помощь специалистов реабилитационного центра.
Известный участник антинаркотического движения Никита Лушников, помогавший Дане бороться с пагубной зависимостью, отрицает, что та снова стала употреблять наркотики. «Доктор объяснил, что у Даны эмоциональная дисрегуляция. И она сама неоднократно говорила о своем биполярном расстройстве, что принимает препараты. Сейчас Дана не всегда справляется с эмоциями – в итоге все мы видим те сторис, которые наблюдали вчера! Насчет возможного срыва: на данный момент точно нет фактов, что она употребляла алкоголь или наркотики», – отметил Лушников.
Накануне популярная блондинка принимала участие в пресс-конференции, в ходе которой уточнила: она посещает группы анонимных наркоманов, не курит и не употребляет алкоголь. Также Дана призналась, что дочь иногда ведет себя неподобающим образом.
«В торговом центре на эскалаторе громко при всех кричит: "Ты наркоманка, алкоголичка!" Не вижу ничего преступного в том, что иногда можно дать леща. Когда она доводит меня до такого состояния, могу дать! А однажды она с пинка меня стукнула. Ее отношение ко мне неправильное. Это влияние той семьи, когда она приходит, ее не узнать», – делилась Борисова, намекая на негативное влияние стороны бывшего гражданского мужа.
Напомним, отцом 12-летней Полины является Максим Аксенов. Мужчина, по утверждениям источников, подумывает вновь судиться с ведущей по поводу того, с кем будет жить девочка, пишет StarHit.
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