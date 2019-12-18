К международному мосту построена первая в Амурской области дорога II категории

Фото: правительство Амурской области

В Амурской области завершилось строительство первой автодороги II категории к международному автомобильному мосту через реку Амур. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано.

Трассу возвели в рамках проекта строительства трансграничного автомобильного моста через Амур. Работы на объекте велись круглосуточно и выполнены в срок. Застройщик объекта – компания с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)». Работы по строительству с декабря 2016 года выполняло АО «Асфальт».

«В целом объект готов к сдаче, сейчас полностью закончены контрактные обязательства с генподрядчиком АО "Асфальт", который выполнял работы по строительству подъезда к международному мосту. В Амурской области автомобильная дорога II технической категории с укреплением откосов монолитными железобетонными плитами построена впервые», – рассказал руководитель филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Евгений Корольков.

Как поясняют специалисты, дорога II категории имеет капитальный тип покрытия, с усилением слоев дорожной одежды, рассчитанный на все виды транспортных нагрузок, всех категорий автомобильного транспорта. Ширина насыпи построенной дороги составляет 15,5 метра, высота насыпи до 6 метров, ширина проезжей части 7,5 метра. Подъезды включают в себя пять мостовых объектов: три путепровода и два сооружения для связи разобщенных территорий.

Строительный контроль осуществляло ООО «Амурская строительная компания», авторский надзор проводили специалисты ОАО «Институт Гипростроймост», надзор за строительством объекта вела инспекция государственного строительного надзора Амурской области.

«Инспекцией государственного строительного надзора Амурской области проведен осмотр объекта и выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации. Администрацией Благовещенского района выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Движение транспорта будет открыто после того, как будет сдан сам мостовой переход, и только после этого весь строительный комплекс будет введен в эксплуатацию», – пояснила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Светлана Попова.