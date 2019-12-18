Более 6 тысяч соискателей работы готовы переехать в Амурскую область

18 декабря во всем мире отмечается День мигранта. В честь этой даты аналитики HeadHunter решили узнать, кто готов жить и работать в Амурской области, а также куда готовы переехать жители региона.

По данным hh.ru, сегодня среди соискателей Амурской области, более 6 000 тех, кто пока не живет, но готов переехать в регион. Больше всего среди них производственников (19 %), специалистов в сфере «Строительство, недвижимость» (12 %) и «Добыча сырья» (10 %). При этом чаще всего кандидаты указывают в резюме зарплату до 50 000 рублей, их набралось 37 %. На второй строчке по популярности (32 %) вознаграждения от 50 000 рублей до 95 000 рублей Правда, 6 % указали в резюме зарплату от 245 000 рублей.

Соискатели готовы ехать переезжать в Амурскую область из ближайших регионов: Хабаровска, Владивостока, Читы, но есть желающие и из других регионов, например, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска.

При этом из Амурской области готовы уехать в другие регионы 29 % соискателей. Чаще всего эту отметку в резюме ставили представители сфер «Производство», «Строительство, недвижимость», «Начало карьеры, студенты», «Продажи», «Транспорт, логистика». Самые популярные регионы, куда готовы ехать жители Амурской области – Москва, Санкт-Петербург и Хабаровск.

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