Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:52 0

Более 6 тысяч соискателей работы готовы переехать в Амурскую область

Более 6 тысяч соискателей работы готовы переехать в Амурскую область
Фото: chr.mk.ru/

18 декабря во всем мире отмечается День мигранта. В честь этой даты аналитики HeadHunter решили узнать, кто готов жить и работать в Амурской области, а также куда готовы переехать жители региона.

По данным hh.ru, сегодня среди соискателей Амурской области, более 6 000 тех, кто пока не живет, но готов переехать в регион. Больше всего среди них производственников (19 %), специалистов в сфере «Строительство, недвижимость» (12 %) и «Добыча сырья» (10 %). При этом чаще всего кандидаты указывают в резюме зарплату до 50 000 рублей, их набралось 37 %. На второй строчке по популярности (32 %) вознаграждения от 50 000 рублей до 95 000 рублей Правда, 6 % указали в резюме зарплату от 245 000 рублей.

Соискатели готовы ехать переезжать в Амурскую область из ближайших регионов: Хабаровска, Владивостока, Читы, но есть желающие и из других регионов, например, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска.

При этом из Амурской области готовы уехать в другие регионы 29 % соискателей. Чаще всего эту отметку в резюме ставили представители сфер «Производство», «Строительство, недвижимость», «Начало карьеры, студенты», «Продажи», «Транспорт, логистика». Самые популярные регионы, куда готовы ехать жители Амурской области – Москва, Санкт-Петербург и Хабаровск.

HeadHunter – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тысяч компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 42 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 590 тысяч По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

Просмотров всего: 163

#жизнь

распечатать


В России и мире

В США нашли заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха
В России и мире

Предновогодний маникюр спас женщину от смерти
Общество 1

Приамурье заняло 49-е место в «Национальном рейтинге прозрачности закупок»
Общество 5

Ушла из жизни известный благовещенский учитель Екатерина Холобуда
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь