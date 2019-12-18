Основатель «Петропавловска» Масловский: мы сберегли рабочие места в Приамурье, сохранили налоговые выплаты

Цена на золото на мировом рынке в сентябре достигла многолетнего максимума, и ожидается, что текущий год окажется лучшим для драгоценного металла за все последнее десятилетие. Высокий спрос на него и постоянное пополнение золотого запаса России, превысившего уже 2 тысячи тонн, предъявляет особые требования к добывающей индустрии. Хотя добыча драгметалла в стране растет, исчерпание старых месторождений заставляет промышленников вкладывать немалые средства в геологоразведку и новые технологические решения.

– Осенью этого года в Амурской области был запущен на полную мощность Покровский автоклавный комплекс, самый мощный в России. Можно ли подвести первые итоги его работы?

– Главный итог – Покровский АГК очень быстро вышел на проектные параметры. (...) Его значимость для нашей компании, да и для золотодобывающей промышленности в целом, в том, что он дает возможность извлекать золото из так называемых упорных руд, которые не поддаются традиционным способам обогащения. Под действием высокой температуры и высокого давления автоклавная технология позволяет за полчаса провести химические процессы, на которые в природе уходили тысячелетия.

(...) К концу октября Покровский АГК уже произвел около 5 тонн золота из золотосодержащих концентратов нашего месторождения Маломыр и из сторонних концентратов. Всего на комплексе можно перерабатывать в зависимости от содержания, качества, состава сырья до 500 тысяч тонн золотосодержащего концентрата и получать, ориентируясь на средние параметры содержания золота в концентратах, больше 10 тонн золота в год. В результате «Петропавловск» не только сохранит, но даже отчасти увеличит показатели добычи, которых компания достигала в предыдущие годы, плюс добавит на какой-то период производство золота из покупного сырья.

– Какую роль комплекс сейчас играет в экономике региона, учитывая, что золотодобыча – один из профильных секторов экономики Дальнего Востока? Какую роль, по вашему мнению, он может сыграть в будущем?

– Амурская область производит около 25 тонн золота в год, то есть возможность производить десять дополнительных тонн, имеет существенное значение. Но поскольку больше 60 % руд «Петропавловска» – это упорные руды, а без автоклавного комплекса их невозможно переработать, основная значимость Покровского АГК в том, что он позволит поддержать добычу, которая без его ввода упала бы практически в два раза. В социальном плане это означает, что мы сберегли рабочие места, сохранили и даже повысили налоговые выплаты, прежде всего, в части налогов на имущество и на прибыль – для области это дополнительно более 500 миллионов рублей в год.

– Покровский автоклавный комплекс работает по новой технологии, позволяющей получать золото, в том числе на рудниках, где запасы ценного металла иссякают: насколько это актуально для индустрии золотодобычи в целом?

– Около половины запасов и ресурсов золота в России имеют упорную природу. Освоение новой технологии позволило обращать внимание на руды, которые раньше было просто невозможно переработать. Это открыло возможности для ускорения геологоразведки и новых открытий. Кроме того, то обстоятельство, что «легкое», неупорное золото заканчивается, потребовало использования самых передовых достижений металлургии, химии в первую очередь. В результате золотодобыча сейчас – довольно продвинутая с научно-технической точки зрения отрасль. (...)

– Большая часть активов «Петропавловска» находится на Дальнем Востоке. Ощущает ли компания эффект от мер, предусмотренных в рамках государственной стратегии по развитию Дальнего Востока? Какие из них оказались наиболее эффективными/востребованными для холдинга?

– Безусловно, мы ощущаем положительный эффект. Государство занимается не поддержкой конкретных производителей – оно создает условия для развития территорий. И одно из направлений этой работы — вложения в инфраструктурное развитие. Для недропользования это очень важно. Сейчас крупные месторождения постепенно «уходят» от инфраструктуры. Запасы полезных ископаемых в «обжитых» местах, уже выявлены и освоены. С каждым годом золотодобытчики продвигаются всё дальше в неосвоенные районы, и вопрос инфраструктуры будет становиться всё более значимым. Для ответа на этот вызов государство применяет механизм государственно-частного партнерства. Например, в рамках инвестиционного проекта «Развитие золотодобычи в Селемджинском районе» мы как инвестор вложили более 38 миллиардов рублей в создание золотодобывающих производств, а государство – более 5 миллиардов рублей в создание энергетической инфраструктуры на северо-востоке Амурской области. Новая ЛЭП «Февральск–Рудная», которая в ноябре уже успешно прошла комплексные испытания под нагрузкой, обеспечит надежным энергоснабжением предприятия «Петропавловска» и близлежащие населенные пункты. Как писали создатели советской золотодобывающей промышленности в начале 1930-х годов, золотодобытчики становятся пионерами в этих местах. Их приход влечет прокладку дорог, наведение мостов, прокладку линий электропередачи. Сто лет спустя это описание по-прежнему справедливо.

Второе важное направление государственной поддержки – освобождение от налогов на добычу полезных ископаемых и налога на прибыль при условии понесенных инвестором значимых капитальных затрат. Очень важна не только государственная политика, но и позиция субъекта Федерации. Это администрация Амурской области помогла обратить внимание российского правительства на проект развития золотодобычи в Селемджинском районе. Работая в Приамурье, мы всегда ощущали поддержку областного правительства, сейчас — в лице Василия Александровича Орлова. Правительство области не боится применять те механизмы, которые есть у субъектов Федерации. Например, сокращение налога на имущество стало существенным подспорьем, без которого в финансовом плане мы не смогли бы, я думаю, так оперативно завершить строительство автоклавного комплекса. И это уже приносит отдачу для региона – в виде рабочих мест, налогов, а главное, уверенности в будущем.