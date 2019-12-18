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Восьмилетняя девочка потеет и плачет кровью

Восьмилетняя девочка потеет и плачет кровью
Фото: Ewa Urban с сайта Pixabay

В Индии восьмилетняя девочка страдала от того, что у нее постоянно был кровяной пот и из глаз текли кровавые слезы. Виной этому стала редкая болезнь.

Странные симптомы впервые проявились у Чвнгсасы Деббармы (Сhwngsasa Debbarma) в конце апреля 2019 года. С тех пор у нее периодически лилась кровь из ушей и носа, а также появлялся кровавый пот под мышками, на лице, руках и ногах. Родственники приравняли девочку к Иисусу, так как в Библии описано, что он потел кровью во время молитвы в Гефсиманском саду.

Когда девочку привезли в больницу, то врачи заподозрили редкое заболевание – гематогидроз. Для того чтобы подтвердить диагноз, девочке назначили несколько обследований. Для поддержания удовлетворительного состояния врачи подобрали Чвнгсасы ряд лекарств, и через несколько дней ее состояние немного улучшилось.

Но вскоре после этого вновь пошла кровь не только из глаз, но и из губ, языка, лба, головы, висков, рук, ног, глаз, пальцев ног, ушей, кистей рук и кончиков пальцев. Состояние девочки ухудшалось, у нее начались боли в грудной клетке.

Местные врачи не смогли ничего придумать и отправили девочку в другие города страны. С июля девочка не покидает больницы, а врачи не могут решить, как помочь ребенку.

Гематогидроз – состояние, когда у пациента кровь проходит через кожу. От этого заболевания страдает один человек на 10 миллионов. Кровотечение обычно останавливается само по себе. Оно не опасно, хотя может привести к обезвоживанию и дискомфорту. Врачи не знают точно, что вызывает гематогидроз, отчасти из-за того, что он встречается крайне редко, сообщает Eg.ru.

В мае в Индии девушка из Австралии рассказала о том, что у нее из глаз и рта часто идет кровь. Врачи никак не могут помочь девушке и найти причину ее ухудшающегося состояния.

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#дети #медицина

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