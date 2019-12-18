Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря

Фото: kremlin.ru

19 декабря состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она пройдет в Центре международной торговли в Москве. Начало – в 12:00 по московскому времени (18:00 по времени Амурской области).

Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России», сообщает Kremlin.ru.

На мероприятие аккредитованы 1 895 журналистов, список есть в свободном доступе. Аккредитацию получили и амурчане, в частности: Надежда Синякова («Амурская правда»), Анжелика Филонова (ИА «Город»), съемочная группа телеканала «Первый областной».

РИА Новости пишет, что подготовка к пресс-конференции в Центре международной торговли идет полным ходом – работники готовят зал, расставляют стулья, проверяют звук и настраивают камеры для прямой трансляции.

В общем холле расставлены экраны, на которых будет транслироваться пресс-конференция, чтобы те, кто не попадет в главный зал, тоже могли следить за происходящим. На экранах уже горит надпись «Пресс-конференция президента Российской Федерации».

Подготовлен и пресс-центр с компьютерами. Доступ в зал Центра международной торговли, где пройдет пресс-конференция, ограничен.