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18декабря
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сегодня, 16:25 7

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря
Фото: kremlin.ru

19 декабря состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она пройдет в Центре международной торговли в Москве. Начало – в 12:00 по московскому времени (18:00 по времени Амурской области).

Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России», сообщает Kremlin.ru.

На мероприятие аккредитованы 1 895 журналистов, список есть в свободном доступе. Аккредитацию получили и амурчане, в частности: Надежда Синякова («Амурская правда»), Анжелика Филонова (ИА «Город»), съемочная группа телеканала «Первый областной».

РИА Новости пишет, что подготовка к пресс-конференции в Центре международной торговли идет полным ходом – работники готовят зал, расставляют стулья, проверяют звук и настраивают камеры для прямой трансляции.

В общем холле расставлены экраны, на которых будет транслироваться пресс-конференция, чтобы те, кто не попадет в главный зал, тоже могли следить за происходящим. На экранах уже горит надпись «Пресс-конференция президента Российской Федерации».

Подготовлен и пресс-центр с компьютерами. Доступ в зал Центра международной торговли, где пройдет пресс-конференция, ограничен.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    56 минут назад

    Передача "В гостях у сказки" сменила название: " В гости к сказочнику"...

  • Очевидец59

    Очевидец59
    53 минуты назад

    интересно кто то смотреть будет?

  • Таранов

    Таранов
    48 минут назад

    Интересно спросит кто нибудь про митинги проходящие в Шиесе

  • Очевидец59

    Очевидец59
    44 минуты назад

    неужели вы хотите услышать правду про это?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    32 минуты назад

    Прошлую посмотрела кусками. Сначала плевалась, потом чуть не блеванула, а когда появилось острое желание разбить телефон - закончила просмотр

  • inoy

    inoy
    24 минуты назад

    едросня будет завтра заниматься самоудовлетворением перед экраном смотря на луноликого

  • vertex

    vertex
    23 минуты назад

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