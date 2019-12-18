В крупной благовещенской организации обнаружили фальшивые деньги

Благовещенским полицейским поступило сообщение о том, что в помещении крупной организации выявлена купюра номиналом 1 000 рублей с признаками подделки. Следственно-оперативная группа выехала на место и изъяла банкноту.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте). Сотрудники полиции устанавливают личности людей, причастных к преступлению, сообщает амурское управление МВД.

Полиция напоминает, чтобы не попасться на уловки фальшивомонетчиков, нужно быть бдительным и внимательно изучать банкноты, которые попадают в руки. Необходимо придерживаться нескольких правил:

не разменивать купюры незнакомым лицам;

при обнаружении купюры сомнительного качества не пытаться ее сбыть. Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это, но тем не менее использующие их как подлинные;

совершая покупки на рынке, быть предельно внимательным по отношению к деньгам;

особое внимание необходимо уделять тысячным купюрам, которые подделывают чаще всего, а также банкнотам номиналом в 5 000 рублей;

запомнить несколько основных признаков, с помощью которых можно отличить настоящие деньги от фальшивых.

Основные отличительные признаки поддельных купюр: