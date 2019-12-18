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18декабря
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В крупной благовещенской организации обнаружили фальшивые деньги

В крупной благовещенской организации обнаружили фальшивые деньги
Фото: www.kr74.ru/

Благовещенским полицейским поступило сообщение о том, что в помещении крупной организации выявлена купюра номиналом 1 000 рублей с признаками подделки. Следственно-оперативная группа выехала на место и изъяла банкноту.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте). Сотрудники полиции устанавливают личности людей, причастных к преступлению, сообщает амурское управление МВД.

Полиция напоминает, чтобы не попасться на уловки фальшивомонетчиков, нужно быть бдительным и внимательно изучать банкноты, которые попадают в руки. Необходимо придерживаться нескольких правил:

  • не разменивать купюры незнакомым лицам;
  • при обнаружении купюры сомнительного качества не пытаться ее сбыть. Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это, но тем не менее использующие их как подлинные;
  • совершая покупки на рынке, быть предельно внимательным по отношению к деньгам;
  • особое внимание необходимо уделять тысячным купюрам, которые подделывают чаще всего, а также банкнотам номиналом в 5 000 рублей;
  • запомнить несколько основных признаков, с помощью которых можно отличить настоящие деньги от фальшивых.

Основные отличительные признаки поддельных купюр:

  • поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;
  • отсутствует характерный хруст бумаги;
  • изображение на таких банкнотах приглушенное и не имеет четкости;
  • выбитые компостером цифры с номиналом купюры на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;
  • металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;
  • при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;
  • метка для людей с ослабленным зрением на подлинных банкнотах имеет рельеф, выполненный вдавливанием в виде звездочек, на подделках – в виде прямоугольника и точки;
  • цветной, переливающийся герб Ярославля (на купюрах достоинством в 1 000 рублей) и герб Хабаровска (на купюрах достоинством в 5 000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

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#закон #происшествия

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