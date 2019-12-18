В Приамурье полицейские стреляли по колесам автомобиля, чтобы остановить нарушителя

В Амурской области сотрудники ДПС применили табельное оружие при задержании водителя-нарушителя. Мужчине предстоит ответить по закону.

Сотрудники ГИБДД МО МВД «Райчихинское», патрулируя улицы поселка Прогресс, заметили автомобиль Toyota, водитель которого при виде служебной машины полиции резко изменил траекторию движения. Полицейскими было принято решение об остановке транспортного средства.

Стражи порядка подали сигналы водителю об остановке, но тот проигнорировал требования полицейских. Нарушитель продолжил движение, виляя из стороны в сторону и создавая угрозу жизни и здоровью граждан. Через некоторое время водитель изменил маршрут и направился в сторону Райчихинска. Выехав на автомобильную дорогу Благовещенск – Гомелевка, он продолжал игнорировать многократные требования полицейских об остановке, не реагировал на предупреждения о применении табельного оружия. Нарушитель пытался совершить столкновение с патрульным автомобилем.

В соответствии с действующим законодательством, инспектор ДПС произвел два предупредительных выстрела, а также несколько выстрелов по колесам автомобиля, повредив их. Мужчина попытался скрыться от сотрудников полиции в лесном массиве, но был задержан.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, водителем оказался местный житель 1987 года рождения. Этот гражданин лишен водительских прав, управлял машиной с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя составлены административные материалы по части 1 статьи 12.3 КоАП РФ и части 2 статьи 12.25 КоАП РФ. Назначено административное расследование по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ.

В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.