В Благовещенске открылась картинная галерея «Городская окраина»

В областном центре Приамурья торжественно открылась галерея картин амурских художников. Она расположилась в Амурском медицинском колледже. В ней насчитывается более 40 работ 14 известных амурских художников.

Многие из произведений коллекции Амурского медицинского колледжа созданы еще в прошлом веке. В собрании можно встретить пейзажи Анатолия Тахаева, Виктора Сорокина, Владимира Серебрякова и филигранные графические работы Анатолия Ефремова, иллюстрирующие сказания малых народностей Приамурья.

По работам, собранным в стенах учреждения, можно проследить важнейшие этапы истории родного края, познакомиться с лучшими его представителями. Подготовительная работа к открытию галереи в Амурском медицинском колледже длилась почти три года. Началась она с ежемесячных выставок работ амурских художников в учреждении.

Студенты колледжа и жители отдаленного района города за это время увидели более 10 как персональных, так и сборных выставок, на которых экспонировалось в общей сложности более 350 работ самой разной жанровой направленности – натюрморты, пейзажи, портреты.

Благодаря совместному социально значимому проекту «Тихая моя улочка» Амурского отделения Союза художников России и руководства медицинского колледжа, который в 2018 году победил в конкурсе муниципальных грантов в сфере культуры и искусства, выставочное пространство учебного учреждения при поддержке управления культуры администрации города Благовещенска получило статус городской культурной площадки.

Как сообщает правительство Амурской области, экспозиция будет постоянно меняться и пополняться. К открытию «Городской окраины» выпустили каталог с описанием стилей работы художников. Выставка работает бесплатно, посмотреть работы амурских авторов можно по будням, с 9 до 17 часов.

«Естественно, у нас на входе стоит охрана, то есть люди должны показать свои документы, представиться, куда и зачем, там есть рамка металлоискателя, через которую они должны пройти. На сегодняшний день это необходимо. После этого они раздеваются и спокойно проходят на выставку», – объяснил директор Амурского медколледжа Евгений Пушкарев. Об экспозиции он рассказал в интервью ведущим радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» – текстовая версия беседы опубликована на Амур.инфо в соответствующем разделе.