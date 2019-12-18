В США нашли заброшенный из-за санкций особняк российского олигарха

В ряде СМИ появилась информация о том, что в США обнаружили заброшенный особняк бизнесмена Бориса Ротенберга. Миллиардер до сих пор находится под американскими санкциями, поэтому особняки заблокированы, а въезд в страну для олигарха и его семьи пока проблематичен.

Как сообщает «Новая газета», с именем Бориса и Карины Ротенберг связаны минимум три объекта недвижимости в штате Джорджия. В Атланте супруге миллиардера принадлежит трёхкомнатный дом с бассейном на крыше за 235 000 долларов. На неё же зарегистрирован трёхэтажный особняк в пригороде Атланты площадью почти 2 000 квадратных метров с бассейном, он стоит ориентировочно 1,2 миллиона долларов.

Неподалёку от этого особняка расположен дом, зарегистрированный на самого Ротенберга. Там есть гараж на три машины, бассейн, пристань для катера и ландшафтный газон. Миллиардер купил его в декабре 2008 года за три миллиона долларов.

Из-за осложнившихся отношений между США и Россией, а также из-за введения санкций, Ротенберги давно не появлялись в заграничной недвижимости. Как заявил шериф Джон Садлер-младший, который в октябре 2018 года проверял дома, его там встретила «паутина на дверях, которые не открывали месяцами». Соседи рассказали Садлеру, что не видели никого рядом с домом около года.

Борис Ротенберг вместе с братом Аркадием, а также бизнесменами Геннадием Тимченко и Юрием Ковальчуком попали под американские санкции в марте 2014 года после присоединения Крыма к России. Сейчас Forbes оценивает состояние Бориса Ротенберга в 1,1 миллиард долларов, а бизнесмен занимает 92-е место в рейтинге богатейших людей России.