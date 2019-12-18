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День будет ясным: прогноз погоды в Амурской области на 19 декабря

День будет ясным: прогноз погоды в Амурской области на 19 декабря
Фото: pixabay.com

Малооблачно, преимущественно без осадков, ночью в пониженных местах опустится морозный туман. Такой будет погода в Амурской области в четверг, 19 декабря.

Ветер подует с северо-запада, запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью по северу составит минус 30...35, местами – до минус 45 градусов. По югу будет 28...33, местами – до минус 38. Днем ожидается 17...22, по северу местами – 27...32 градуса мороза.

В Благовещенске: малооблачно, без осадков. Ветер ночью примет западное направление, днем – северо-западное, скорость составит 1-6 метров в секунду. Температура ночью опустится до 27...29, днем – до 17...19 градусов мороза.

На автодорогах области сохраняются снежный накат, местами гололедица.

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#погода

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