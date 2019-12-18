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«Ураган», «Солнцепек», «Бук», «Тигр»: в Приамурье пройдет военный форум «Армия–2020»

«Ураган», «Солнцепек», «Бук», «Тигр»: в Приамурье пройдет военный форум «Армия–2020»
Фото: Амур.инфо

В 2020 году в России пройдет военно-технический форум «Армия–2020». Демонстрационные площадки откроются в семи регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Одна из них расположится в Амурской области, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«В Приморье форум пройдет во Владивостоке и в Уссурийске. В Хабаровском крае мероприятия планируется провести на базе одной из воинских частей ВВО в краевом центре. Кроме того, выставочные мероприятия пройдут на полигонах округа в Забайкалье, Амурской области, также форум состоится в Бурятии и на Сахалине», – говорится в сообщении.

Впервые для проведения форума «Армия–2020» будет задействовано одно из соединений в Камчатском крае.

В текущем году гостями форума в ВВО на 11 выставочных площадках за три дня стали более 130 тысяч человек, в том числе более 92 тысяч граждан и порядка 38 тысяч военнослужащих. Было представлено более 250 единиц военной техники, в том числе семь кораблей и около 30 самолетов и вертолетов. В частности, в Хабаровске зрители увидели ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор», а также самые большие в мире вертолеты Ми-26.

В рамках форума проходили демонстрационные пролеты истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-34. На всех выставочных площадках работали пункты отбора на военную службу по контракту. Повара ВВО для гостей мероприятия приготовили около 10 тысяч порций гречневой каши с тушенкой, сообщает «Интерфакс. Агентство военных новостей».

В Амурской области форум проходил с 28 по 30 июня в Белогорске и на полигоне Белогорский. Его посетило более 10,5 тысячи человек. На площадках были представлены танк Т-80БВ, САУ «Акация» и «Гиацинт», реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган», пусковая установкой тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», зенитный ракетный комплекс «Бук», современная техника связи и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», бронированный автомобиль «Тигр», РСЗО «Град», БЛА «Орлан-10», топографический комплекс ПНГК-1, техника РЭБ и связи, ремонтные машины, сообщало Амур.инфо.

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#военные

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