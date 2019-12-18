Амурские власти рассказали о ситуации в Китае с грузовиками
В пресс-службе минэкономразвития Амурской области отреагировали на информацию о проблемах российских водителей в Китае. Как сообщало Амур.инфо, люди не могут вернуться в Благовещенск. Министерство опубликовало на своем сайте сведения о том, как курсирует транспорт между столицей Приамурья и Хэйхэ.
С момента открытия международных грузовых перевозок между пунктами пропуска Благовещенск и Хэйхэ с 10 декабря по понтонному мосту через реку Амур проследовало 966 единиц транспортных средств.
Из Благовещенска в Китай выехало 420 российских и китайских грузовых автомобилей, а в Россию въехало 546 единиц, в том числе грузовые автомобили и спецтехника. В среднем в сутки по грузовому понтонному мосту проезжает около 120 транспортных средств.
В связи с тем, что в межнавигационный период грузовые перевозки на данном направлении не осуществлялись (более 40 дней), на территории пункта пропуска Хэйхэ к открытию понтона скопилось большое количество китайских транспортных средств для отправки в Россию.
Начиная с прошлого года в пункте пропуска Хэйхэ действует система электронной очереди, к которой транспорт допускается после оформления определенных процедур –взвешивания, оформления документов и оплаты. Эту работу выполняют китайские партнеры, с которыми сотрудничают российские водители при осуществлении международных грузоперевозок.
По оперативной информации, полученной от канцелярии по пунктам пропуска в Хэйхэ, в настоящее время на территории КНР для отправки в Благовещенск находится 30 российских и 113 китайских грузовых автомобилей.
Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области рекомендует уточнять текущую ситуацию о грузовых международных перевозках на направлении Благовещенск – Хэйхэ в диспетчерской службе ЗАО «Торговый порт Благовещенск» по телефону 8 (4162) 22-54-88.
В случае нарушения прав водителей на пункте пропуска Хэйхэ необходимо обращаться в Генеральное консульство РФ в Харбине по телефону +86-132-1461-9133.
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