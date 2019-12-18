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Детей-инвалидов из ДФО предложили бесплатно доставлять на самолётах к месту лечения

Детей-инвалидов из ДФО предложили бесплатно доставлять на самолётах к месту лечения
Фото: http://www.zsamur.ru/

16 декабря председатель законодательного собрания Приамурья Вячеслав Логинов принял участие в заседании комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению. Парламентарии регионов с коллегами из Госдумы и Совфеда обсудили господдержку воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть России.

Основными проблемами на сегодняшний день остаются высокая стоимость авиабилетов, обусловленная ценой авиационного топлива, и состояние инфраструктуры дальневосточных аэропортов. В ходе обсуждения Минтрансу РФ рекомендовано усилить работу по развитию и модернизации аэродромов и посадочных площадок на территории ДФО, рассмотреть возможность предоставления субсидий авиакомпаниям, осуществляющим перевозки по данному направлению, и предусмотреть в программе субсидирования авиаперевозок механизм квотирования билетов для проезда детей-инвалидов воздушным транспортом к месту лечения и обратно.

Еще один вопрос повестки дня касался полномочий органов местного самоуправления и сбалансированности местных бюджетов. Участники заседания проанализировали отраслевое законодательство в части соответствия расходных обязательств органов МСУ на решение вопросов местного значения и пришли к выводу о необходимости проведения оптимизации: из перечня полномочий предложено исключить избыточные или устаревшие.

Какие признать таковыми, предстоит определить сообща со всеми регионами страны. В ближайшее время справочные и аналитические материалы по данной тематике будут доведены до сведения законодательных и исполнительных органов власти субъектов, затем среди них будут проведены опрос мнений и сбор предложений, сообщается на сайте областного заксобрания.

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#Дальний Восток #заксобрание #транспорт

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Дети инвалиды и так бесплатно летали к месту лечения...Проблему которая не требовала решения,решили))))))))))) Ну молодцы какие.

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