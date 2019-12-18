В Благовещенске 9 января откроется новый детский сад на 120 мест (фото, видео)

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Садик построили в рамках нацпроекта «Демография». На создание двухэтажного здания площадью более 3 000 квадратных метров было направлено более 146,8 миллиона рублей.

Корпус в первую очередь ориентирован на пребывание в нем детей ясельного возраста, в группах на первом этаже уложен теплый пол, а также оборудованы функциональные колясочные.

«Уже 9 января 120 благовещенских мам смогут отдать своих малышей в этот новый корпус и выйти на работу. Кроме того, что очень важно, здесь создано 32 дополнительных рабочих места. Подбор кадров для данного учреждения уже завершается. Садик полностью готов к приему малышей, здесь есть все: игрушки, методические материалы, современное оборудование для дополнительных занятий», – отметила мэр Благовещенска Валентина Калита.

Сейчас в учреждении ведут набор детей в 6 групп, 3 из которых предназначены для малышей до трех лет. Новое здание станет третьим корпусом детского сада № 60 Благовещенска.

«Здание полностью готово к приему детей, оборудован пищеблок, оснащен медицинский кабинет, музыкальный и физкультурные залы, сенсорная комната, кабинет логопеда. Группы для детей оснащены современным оборудованием – мягкими модулями и интерактивным оборудованием», – рассказала заведующая детским садом № 60 (корпус 3) Наталья Гордиенко.

Здание и территория детского сада находятся под круглосуточным наблюдением, создан пост охраны с выводом системы видеонаблюдения по всему периметру детского сада как снаружи, так и внутри.

«Я как человек вам говорю, что мне очень понравилась цветовая гамма. Мне кажется, очень хорошо подобраны цвета – нежные, успокаивающие. Это тоже очень важно, потому что мало построить детский сад, но нужно его еще соответствующим образом оформить. Мы понимаем, что пользователями этого детского сада будут наши дети, нужно сделать атмосферу наиболее для них комфортной», – поделился впечатлениями от экскурсии Василий Орлов.

Новый детский сад расположен в сердце многоэтажной застройки. По словам генерального директора компании «Амурстрой» Александра Синькова, это соответствует концепции микрорайона «Подсолнухи».

«Вы обратили внимание, что подсолнухом сделана вся застройка. И как раз по нормам подходила застройка этого садика. Почему было принято решение? Чтобы людям было удобно, и мы поставили его в таком месте, что сегодня он функционален. Второе. Здесь в перспективе появится, такое решение уже принято с администрацией города Благовещенска, мы разрабатываем проектно-сметную документацию на строительство зоны отдыха. Комплексная застройка, этот садик, зона отдыха – все это важно и полезно для жителей», – отметил застройщик.

За последние пять лет компания «Амурстрой» построила пять детских садов в Благовещенске. Кроме этого, в сентябре 2019 года в эксплуатацию ввели новый корпус 22-й школы в городе. Валентина Калита также рассказала журналистам, что на этом строительство детских социальных учреждений в Благовещенске не закончится. В 2022 году в столице Приамурья сдадут новую школу на полторы тысячи мест и откроют детский сад в микрорайоне Северный на 340 мест.

В 2019 году в Амурской области сдано три детских сада: в Благовещенске, Белогорске и Благовещенском районе. На их создание было выделено порядка 500 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Демография». Также в текущем году была построена пристройка к детсаду в Свободном, финансирование ее создания проходило в рамках плана социального развития центров экономического роста. В планах на 2020 год – строительство еще двух детских садов: одного – в селе Екатеринославка Октябрьского района и одного – в поселке Магдагачи.