Пригородный поезд Ерофей Павлович – Аячи не будет курсировать почти все январские каникулы

Расписание движения железнодорожного транспорта, курсирующего по ЗабЖД в Амурской области, изменится в период новогодних праздников. Речь идет о пригородном поезде № 6231/6232 следованием Ерофей Павлович – Аячи.

1, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 января этот поезд курсировать не будет. С 13 января он возобновит ежедневное движение по графику.

Отмена производится по заявке правительства Амурской области, уточнили в ЗабЖД. Причина – снижение спроса населения на перевозки в пригородном сообщении в период новогодних праздников. По окончании праздников движение будет возобновлено в обычном режиме.