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сегодня, 13:55 0

Благовещенец сдал в аренду несуществующую квартиру

Благовещенец сдал в аренду несуществующую квартиру
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина. Он взял залог за аренду квартиры, которую не собирался сдавать.

Ранее несудимого мужчину обвинили в мошенничестве. Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, преступление произошло в январе 2019 года.

Горожанин разместил объявление о сдаче жилья в аренду. Несуществующую квартиру он оценил в 14 000 рублей в месяц. Уже на следующий день обманщику позвонили: женщина выразила готовность снимать жилье. Она перевела «хозяину» залог – 5 000 рублей. Но ключей от квартиры так и не дождалась.

Когда дело приняло уголовный оборот, несостоявшийся арендодатель вернул деньги и попросил прощения. В свою очередь потерпевшая ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении обидчика. Суд пошел навстречу и прекратил производство в связи с примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда.

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#происшествия #суды

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