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18декабря
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Девочка стала бабушкой в два года

Девочка стала бабушкой в два года
Фото: LeicestershireLive

В Британии молодая семья рассказала о двухлетней дочери, которая превратилась в старушку. Ребенок страдает от врождённого заболевания, вызывающего деформацию костей.

Исла Килпатрик-Скритон (Isla Kilpatrick-Screaton) родилась в 2017 году. Девочка страдает от уникальной разновидности мандибулоакральной дисплазии. Из-за мутации ее клетки стареют быстрее обычного, поэтому ребенок выглядит намного старше своих лет.

Родители стараются относиться к этому с юмором и в шутку называют дочь бабушкой. К двум годам она весит около семи килограммов, что почти в два раза ниже нормы. Из-за тонких дыхательных путей девочке трудно дышать. Кроме того, у нее нашли порок сердца. Ребенок не может говорить и вынужден общаться при помощи языка жестов, сообщает «Лента.ру».

Врачи никогда не сталкивались с мутацией, найденной у Ислы. В честь рассказа и фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона», герой которых родился 80-летним стариком, генетическую особенность девочки окрестили «болезнью Бенджамина Баттона».

В августе стало известно о девочке, лицо которой в 10 лет стало похоже на старушечье. Почему это произошло, неизвестно, потому что девочку никогда не водили к врачу.

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#дети #здоровье

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