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18декабря
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сегодня, 13:25 7

В 2020 году правительство Приморья возглавит Вера Щербина

В 2020 году правительство Приморья возглавит Вера Щербина
Фото: ИА PrimaMedia

Председателем правительства Приморского края с 1 января 2020 года станет Вера Щербина. Ее кандидатуру одобрили на очередном заседании законодательного собрания края 18 декабря.

Во время представления кандидатуры Олег Кожемяко сказал, что Вера Щербина – высокопрофессиональный, инициативный руководитель, сообщает ИА PrimaMedia.

«Умеет оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. Эффективно взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами госвласти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Имеет опыт стратегического управления», – уточнил губернатор.

Реформа системы управления Приморья, которая предполагает переформатирование администрации региона в правительство, завершится к концу 2019 года. Предполагается, что в результате изменений губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития края, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно жителями региона, а также контролировать деятельность правительства. Председатель правительства возьмет на себя хозяйственную функцию.

Ранее Вера Щербина замещала должность вице-губернатора – начальника департамента финансов администрации Корякского автономного округа (с декабря 2005 по декабрь 2007 года).

На протяжении полугода в 2008 году была федеральным инспектором департамента по вопросам экономической политики, главным советником департамента экономической и социальной политики аппарата полпреда президента РФ в ДФО.

С 2008 по 2015 год она замещала в правительстве Амурской области должности и.о. заместителя председателя правительства – министра финансов, первого зампреда правительства.

С сентября 2015 по декабрь 2018 года в Сахалинской области занимала пост первого заместителя председателя правительства, а после и председателя правительства. С 20 декабря 2018 года по настоящее время Вера Щербина является врио первого вице-губернатора Приморского края.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    40 минут назад

    а что Кожемяко будет делать?

  • inoy

    inoy
    32 минуты назад

    в четыре руки играть будут)))

  • Очевидец59

    Очевидец59
    30 минут назад

    напёрстночники-кочующая банда

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    27 минут назад

    Олег!!! Вера!!! Возвращайтесь. мы вас сильно ждём и скучаем.

    С Вами хотя бы было весело и неожиданно)

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    26 минут назад

    Хана ДПС приморья

  • ЛайКа

    ЛайКа
    24 минуты назад

    Рудольф Шнапс

    Хана ДПС приморья



    Грохнула!



  • kidman

    kidman
    11 минут назад

    "... точно говорю, вы останетесь без подошв! Если у них мозгов нету, я сделаю всё, чтобы в следующем году... Вон у меня кровь течёт... ни хрена себе, да?! У вице-губернатора! Дайте мне салфетку! ... Антоха, замолчи!"

    Это цитата, еcли кто не в курсе

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