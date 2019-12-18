В 2020 году правительство Приморья возглавит Вера Щербина

Во время представления кандидатуры Олег Кожемяко сказал, что Вера Щербина – высокопрофессиональный, инициативный руководитель, сообщает ИА PrimaMedia.

«Умеет оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. Эффективно взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами госвласти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Имеет опыт стратегического управления», – уточнил губернатор.

Реформа системы управления Приморья, которая предполагает переформатирование администрации региона в правительство, завершится к концу 2019 года. Предполагается, что в результате изменений губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития края, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно жителями региона, а также контролировать деятельность правительства. Председатель правительства возьмет на себя хозяйственную функцию.

Ранее Вера Щербина замещала должность вице-губернатора – начальника департамента финансов администрации Корякского автономного округа (с декабря 2005 по декабрь 2007 года).

На протяжении полугода в 2008 году была федеральным инспектором департамента по вопросам экономической политики, главным советником департамента экономической и социальной политики аппарата полпреда президента РФ в ДФО.

С 2008 по 2015 год она замещала в правительстве Амурской области должности и.о. заместителя председателя правительства – министра финансов, первого зампреда правительства.

С сентября 2015 по декабрь 2018 года в Сахалинской области занимала пост первого заместителя председателя правительства, а после и председателя правительства. С 20 декабря 2018 года по настоящее время Вера Щербина является врио первого вице-губернатора Приморского края.