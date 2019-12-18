Амурчанин лишился свободы на 12 лет, выстрелив в знакомого из-за оскорбления

34-летнего жителя Свободного осудили за убийство знакомого из обреза ружья, которое он нашел на чердаке своего дома. Свободненский городской суд приговорил его к 12 годам исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на полтора года.

Амурчанин также должен заплатить штраф 200 000 рублей. Кроме того, его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение оружия), а также по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Убийство произошло на автостоянке. Житель Свободного вступил в словесный конфликт со знакомым во время распития алкоголя. В ответ на нецензурную брань в какой-то момент мужчина достал из машины обрез и выстрелил в оппонента, ранения были смертельными. Вину в суде мужчина признал частично, сообщает Свободненский городской суд.