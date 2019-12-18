В такси «Премьер» не подтвердили информацию о закрытии: произошел технический сбой

«Утром у нас были технические неполадки. Мы работали и работаем», – сообщили в такси. Амур.инфо обратилось в организацию за более подробным комментарием по ситуации.

Между тем источник Амур.инфо рассказал, что бизнес сдается в аренду. «С 1 июля 2019 года хозяин такси сдал его в аренду. По условиям аренды хозяин должен получать 1 миллион в месяц. Все это время у человека, который арендовал такси, копилась задолженность. В итоге хозяину это надоело, и вчера он забрал все машины. Они выставлены на продажу, договор аренды расторгнут. Те водители, у кого есть личные автомобили, вчера работали на них. Они, видимо, выполняли обязательства, которые ранее были оплачены: договорники и прочее. А водители без личных автомобилей пошли в другое такси, людям же надо где-то работать», – рассказал собеседник.

Информация о возможном закрытии такси «Премьер» появлялась в СМИ еще весной 2019 года, однако почти сразу последовало опровержение. Сообщалось, что намечалась смена юридического лица компании, наименование службы и телефоны для вызова такси должны были остаться прежними, а сотрудники – продолжить работу в организации.