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18декабря
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сегодня, 12:44 5

В такси «Премьер» не подтвердили информацию о закрытии: произошел технический сбой

В такси «Премьер» не подтвердили информацию о закрытии: произошел технический сбой
Фото: pixabay.com

В такси «Премьер» не подтвердили информацию о закрытии. Корреспонденту Амур.инфо пояснили, что телефон и сайт утром 18 декабря не работали из-за технического сбоя.

«Утром у нас были технические неполадки. Мы работали и работаем», – сообщили в такси. Амур.инфо обратилось в организацию за более подробным комментарием по ситуации.

Между тем источник Амур.инфо рассказал, что бизнес сдается в аренду. «С 1 июля 2019 года хозяин такси сдал его в аренду. По условиям аренды хозяин должен получать 1 миллион в месяц. Все это время у человека, который арендовал такси, копилась задолженность. В итоге хозяину это надоело, и вчера он забрал все машины. Они выставлены на продажу, договор аренды расторгнут. Те водители, у кого есть личные автомобили, вчера работали на них. Они, видимо, выполняли обязательства, которые ранее были оплачены: договорники и прочее. А водители без личных автомобилей пошли в другое такси, людям же надо где-то работать», – рассказал собеседник.

Информация о возможном закрытии такси «Премьер» появлялась в СМИ еще весной 2019 года, однако почти сразу последовало опровержение. Сообщалось, что намечалась смена юридического лица компании, наименование службы и телефоны для вызова такси должны были остаться прежними, а сотрудники – продолжить работу в организации.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    57 минут назад

    самое приличное в городе такси

  • lyu

    lyu
    51 минута назад

    Я еще месяца два как не могла до них дозвониться. Телефон не отвечал. А такси, да самое поличное и единственное рассчитывали картами.

  • inoy

    inoy
    45 минут назад

    телефон сменился 222-888, а АИ зачем это??? или такой ход, привлечь внимание?? собрать отзывы в комментариях ???

  • Landyush

    Landyush
    36 минут назад

    inoy

    телефон сменился 222-888, а АИ зачем это??? или такой ход, привлечь внимание?? собрать отзывы в комментариях ???



    Если что, сегодня пол дня эти 222 -888 не работали! Трубку не брали, звонки не шли

  • Myxira

    Myxira
    30 минут назад

    «С 1 июля 2019 года хозяин такси сдал его в аренду. По условиям аренды хозяин должен получать 1 миллион в месяц. Все это время у человека, который арендовал такси, копилась задолженность. В итоге хозяину это надоело, и вчера он забрал все машины. Они выставлены на продажу, договор аренды расторгнут. Те водители, у кого есть личные автомобили, вчера работали на них. Они, видимо, выполняли обязательства, которые ранее были оплачены: договорники и прочее. А водители без личных автомобилей пошли в другое такси, людям же надо где-то работать», – рассказал собеседник.

    Вполне походит на правду. Как известно: дыма без огня не бывает )))

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