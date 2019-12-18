Водители грузовиков не могут вернуться в Благовещенск из Китая (видео)

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Водители грузовиков, амурчане, не могут вернуться в Благовещенск из соседнего Китая. Люди ждут днями, чтобы уехать.

«Русские водители живут в Китае, приехав из России, неделю назад, а кто и больше уже, – рассказывает мужчина в одном из видео, которые прислали в редакцию ИА "Амур.инфо". – Китайцы не выпускают русских, а выпускают коммерческие автомобили, краны… Каждое утро такая вереница стоит, прогревают автомобили. Их не пускают на весовой контроль, чтобы встать в очередь на выезд из Китая. Сейчас ворота откроются, китайские машины поедут, а русские так же будут стоять. Вереница автомобилей длиной в километр стоит до таможни, где нужно взвешиваться».

В телефонном разговоре амурчанин Александр уточнил, что люди на машинах везут в Китай сою. После выгрузки россиян отправляют на старую таможню. «Там весовая. Но, чтобы туда попасть, это проблема большая. Мы встаем в очередь, и всё. А там, помимо очереди, машины китайские заходят, они взвешивают… Там процедура: нужно взвеситься, прежде чем машина встала в очередь на отъезд (…). Чтобы нам взвеситься, мы стоим, китайские машины проходят мимо нас. (…) Они нас сюда отправили, чтобы мы там не мешались и никто нас не видел, что мы тут проблему создаем, что мы здесь стоим неделями уже. А там они спокойно отправляют свою технику, машины. Все уже не знают, что делать», – поведал Александр.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.