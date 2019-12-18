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18декабря
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сегодня, 12:28 4

Водители грузовиков не могут вернуться в Благовещенск из Китая (видео)

Водители грузовиков не могут вернуться в Благовещенск из Китая (видео)
Фото: кадр видео

Водители грузовиков, амурчане, не могут вернуться в Благовещенск из соседнего Китая. Люди ждут днями, чтобы уехать.

«Русские водители живут в Китае, приехав из России, неделю назад, а кто и больше уже, – рассказывает мужчина в одном из видео, которые прислали в редакцию ИА "Амур.инфо". – Китайцы не выпускают русских, а выпускают коммерческие автомобили, краны… Каждое утро такая вереница стоит, прогревают автомобили. Их не пускают на весовой контроль, чтобы встать в очередь на выезд из Китая. Сейчас ворота откроются, китайские машины поедут, а русские так же будут стоять. Вереница автомобилей длиной в километр стоит до таможни, где нужно взвешиваться».

В телефонном разговоре амурчанин Александр уточнил, что люди на машинах везут в Китай сою. После выгрузки россиян отправляют на старую таможню. «Там весовая. Но, чтобы туда попасть, это проблема большая. Мы встаем в очередь, и всё. А там, помимо очереди, машины китайские заходят, они взвешивают… Там процедура: нужно взвеситься, прежде чем машина встала в очередь на отъезд (…). Чтобы нам взвеситься, мы стоим, китайские машины проходят мимо нас. (…) Они нас сюда отправили, чтобы мы там не мешались и никто нас не видел, что мы тут проблему создаем, что мы здесь стоим неделями уже. А там они спокойно отправляют свою технику, машины. Все уже не знают, что делать», – поведал Александр.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

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#Китай #транспорт

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Комментарии
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  • Советский

    Советский
    43 минуты назад

    Нашим бы поставить китайские грузовики на Российский стороне то же на какое нибудь взвешивание. Но это уже из книжного отдела фантастики.

  • inoy

    inoy
    35 минут назад

    вот поэтому и мэр некудышний и у губера рейтинг медиа упал, своих не защищают на чужбине!!! поэтому не нет у нас теперь прямых выборов, легли под китайца наши правители....

  • vertex

    vertex
    26 минут назад

    "Хер к носу амурского правительства китайские хозяева поднесли, указав им место."

    "Вот и всё эффективное развитие, вставая с колен легли под клиента"

  • foxik62

    foxik62
    1 минута назад

    Может губеру по примеру Деда схватить ящик мороженого и на поклон?

    А если серьёзно, то хозяева диктуют свои условия. Соя чья? Косых. Будете звиздец, в мешках через Амур в мешках носить будете. Прошли те времена, когда из окна автобуса выбрасывали металлический рубль, а косые дрались из-за него.

    Зато у нас самые мультяшные ракеты, робот Фёдор и духовная скрепа. Подождите, желтолицые, вот построим очередной храм на набережной , увидите мощь рАссейскую.

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