Можно ли использовать маткапитал: специалисты ответили на самые популярные вопросы по ипотеке под 2 %

Специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, работающие с обращениями, поступившими на горячую линию по программе «Дальневосточная ипотека», рассказали, по каким вопросам они чаще всего дают разъяснения. За неделю операторы приняли более 4 000 звонков.

Чаще всего люди интересовались использованием маткапитала и других субсидий, сроками действия низкой ставки.

– Можно ли использовать средства материнского капитала на первоначальный взнос и досрочное гашение кредита?

Средства материнского капитала могут быть использованы в качестве первоначального взноса при получении дальневосточной ипотеки, на частичное или полное погашение полученного в рамках программы кредита. Кредитные средства предоставляются только после подтверждения оплаты первоначального взноса.

– Можно ли использовать средства региональных субсидий (сертификатов) на первоначальный взнос и досрочное гашение кредита?

Можно, если правилами субсидии предусматривается такая возможность. При этом необходимо понимать, что если сертификат направляют на первоначальный взнос, то выдача кредита состоится только после того, как предусмотренные по нему средства будут перечислены на счет продавца.

– В чей адрес перечисляется первоначальный взнос, если ипотеку под 2 % планирует взять владелец дальневосточного гектара для самостоятельного строительства жилья?

Первоначальный взнос – это своеобразная гарантия серьезности намерений заемщика, подтверждение его платежеспособности. В случае с получением ипотеки под 2% годовых для строительства дома хозяйственным способом на гектаре, заемщик предоставит банку финансовые документы, подтверждающие понесенные им затраты на строительство. Например, на возведение фундамента или закупку строительных материалов.

Необходимо учитывать, что по условиям программы доля кредитных средств в стоимости строящегося жилья не должна превышать 80 %. То есть подтверждать будет необходимо 20 % затрат на строительство дома. При этом смету строительства, от которой будет рассчитываться сумма первоначального взноса, нужно будет согласовать с банком.

– Правда ли, что ставка 2 % по дальневосточной ипотеке будет действовать только 5 лет?

Ставка в 2 % зафиксирована на весь срок кредитования – до 20 лет, в течение которых заемщик будет гасить кредит. 5 лет – это срок действия программы «Дальневосточная ипотека», в течение которого банки будут принимать заявки на этот льготный кредит.

Как сообщало Амур.инфо, программа «Дальневосточная ипотека» утверждена постановлением федерального правительства 7 декабря 2019 года. В Амурской области под критерии программы подходят почти полторы тысячи семей. На данный момент в банки, участвующие в программе, подано более 1 000 заявок от дальневосточников. Ожидается, что до конца декабря будет опубликован дополненный перечень банков-участников программы.